Förbundet har allierat sig med det kontroversiella IBA – som drivs av Putin-vännen Umar Kremlev och sponsras av ryska statliga företag. Trots det höll Internationella boxningsförbundets (IBA) ordförande fast vid Gazprom som huvudsponsor. De ryska gaspengarna pumpades in i förbundet. Bland förbundets sponsorer finns nu bilåterförsäljaren Rolf. Företaget grundades av miljardären och Putin-kritiske politikern Sergej Petrov, men togs 2023 i förvar av Kreml och förstatligades. Medan Petrov flydde till Österrike hamnade hans livsverk i händerna på ingen mindre än Umar Kremlev. Den exilryska journalisten Ilja Rozjdestvenskij säger att Kremlev fungerar som Rubezjnojs plånbok, och att vissa av hans tillgångar i själva verket är Rubezjnojs tillgångar.

Förbundet har allierat sig med det kontroversiella IBA – som drivs av Putin-vännen Umar Kremlev och sponsras av ryska statliga företag. Trots det höll Internationella boxningsförbundets ( IBA ) ordförande fast vid Gazprom som huvudsponsor.

De ryska gaspengarna pumpades in i förbundet. Bland förbundets sponsorer finns nu bilåterförsäljaren Rolf. Företaget grundades av miljardären och Putin-kritiske politikern Sergej Petrov, men togs 2023 i förvar av Kreml och förstatligades. Medan Petrov flydde till Österrike hamnade hans livsverk i händerna på ingen mindre än Umar Kremlev.

Den exilryska journalisten Ilja Rozjdestvenskij säger att Kremlev fungerar som Rubezjnojs plånbok, och att vissa av hans tillgångar i själva verket är Rubezjnojs tillgångar. För fyra år sedan bröt sig Svenska boxningsförbundet loss från IBA för att ingå i det nya förbundet World Boxing. Det nya förbundet som bildades 2022 av en rad nationer som bröt sig loss från IBA. Anordnade den olympiska boxningen i Paris.

De vill inte bli sedda som en utmanare till Svenska boxningsförbundet. Rysslands inblandning i IBA är ett politiskt ämne som Förbundet inte vill blanda in i. De fokuserar på svensk boxning och Sveriges ungdomar. New Sweden Boxing Federation har varnat sina medlemmar om att galan inte sker under förbundets flagg.

Förbundet har varnat sina medlemmar om att galan inte sker under förbundets flagg. Min bedömning är att det ska finnas ett nationellt förbund. Jag är positiv till initiativförmågan och viljan att arrangera kampsport i Sverige. Men vi måste följa formalia och vi måste sköta idrottsdisciplinen på ett varsamt sätt





SportExpressen / 🏆 30. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boxning IBA Umar Kremlev Gazprom Ryska Gaspengar Rubeznoj Sergej Petrov New Sweden Boxing Federation Göteborg Olympisk Boxning OS I Paris Idrottsförbund Kampsport Formalia Idådisciplin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Kriget i Ukraina – Ryska varningen: evakuera personalenDet ryska utrikesdepartementet varnar utländska diplomater och beskickningar för att landet kommer att slå till hårt mot Kiev om Ukraina…

Read more »

– Kriget i Ukraina – Ryska drönare kraschade i LettlandTvå ryska drönare har fallit ned i Lettland, uppger landets flygvapen för lettiska LSM.

Read more »

Öppet brev från fäktare: ”Utred internationella förbundet”Nära 3 000 personer med anknytning till sporten fäktning har ställt sig bakom ett öppet brev till Internationella olympiska kommittén.

Read more »

Putins nedbantade segerparad: Ryssland firar men kriget känns alltmer i vardagenDen traditionella militärparaden på Röda torget blir mindre i år, medan kriget i Ukraina fortsätter att påverka ryssarnas vardag. Putin lever i fruktan för mordförsök och kupp, medan kritiken mot hans ledarskap växer.

Read more »