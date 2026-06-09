Forbundskaptenen byter elva mot Italien, kritiker oroad

Förbundskaptenen byter elva mot Italien, vilket oroar en av SVT:s experter. Sadiku menar att bytet av spelare försvårar arbetet för ytterbacken och målvakten. Förbundskaptenen Tony Gustavsson förklarar att han saknar kontinuitet och måste använda det man har till förfogande.

Nu skulle kvalet stängas med hemmamatch mot Italien . Till den ändrades förbundskaptenen Den här gången utgår Matilda Vinberg och Amanda Ilestedt mot Monica Jusu Bah och Amanda Nildén .

Jag reagerar inte jättebra på det. Han byter elva väldigt ofta och det är vad jag reagerar starkt på. Det är nya spelare och ny formation hela tiden. Nildén bytte plats i mittförsvaret med Bella Andersson under matchens gång.

Hon är inte riktigt säker på varför. Särskilt missnöjd är hon med bytet av mittback, som Sadiku menar försvårar jobbet även för ytterbacken Smilla Holmberg och målvakten Jennifer Falk. Är det vad vi behöver just nu? Jag är tveksam till kontinuiteten.

Det har blivit för mycket byten. Jag vet inte om principerna sitter och det syns på spelarna. Det är klart det skapar frågetecken. Varför ska inte Rolfö spela när hon spelar som hon gör i kväll?

Varför ska inte Lundkvist starta när hon försvarar så bra som hon gör? Varför ska man göra en stor generationsväxling när vi har de spelare vi har som faktiskt presterar. Jag börjar undra, säger Sadiku. Efteråt sa Tony Gustavsson att han – åtminstone i backlinjen – inte riktigt hade något val annat än att förändra.

Som tränare önskar man att man kan ha kontinuitet, inte minst att man har alla spelare tillgängliga. Till exempel hade vi ett mittbackspar med Elma (Junttila Nelhage) och Nathalie Björn som varit väldigt bra tillsammans. Då hade vi också en stabilitet i försvarsspelet. Samtidigt får man använda det man har till förfogande, och nu har några spelare visat att vi har en bredd på mittbackssidan vi inte trodde att vi hade tidigare.

Vi får ta med oss det positiva i det negativa att vi saknat kontinuitet, säger förbundskaptenen. Det har testats lite från Tonys håll och det gör väl också att det inte blir samma stabila grund. Det blir mycket nya relationer på fotbollsplanen och mycket olika spelare som inte har spelat ihop tidigare. Det är klart att det påverkar matchbilderna. Så är det, säger Rolfö





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