SVT Sport rapporterar att Marcus Sjöberg, förbundskapten för bordtennislandslaget, har sagt upp sig. Enligt uppgifter är anledningen trötthet på interna konflikter, särskilt mellan Truls Möregårdh och resten av truppen. Sjöberg betonar att han inte fått gehör för sina krav på hur arbetet ska bedrivas. Förbundet försökte desperat behålla honom. Förbundskaptenen uttrycker en önskan om att fokusera mer på sporten än på att lösa tvister, och hoppas kunna lägga konflikterna bakom sig inför lag-VM.

Marcus Sjöberg har sagt upp sig från sin post som förbundskapten för bordtennislandslaget. Enligt uppgifter till SVT Sport beror beslutet på att han tröttnat på återkommande konflikter inom spelartruppen. Sjöberg själv bekräftar att vissa förutsättningar måste finnas för att han ska kunna fullfölja sitt uppdrag, och att han inte känt att hans krav blivit bemötta.

Efter att uppgifterna om hans uppsägning nått offentligheten uttrycker en märkbart irriterad Sjöberg att hans åsikter inte mottagits med det mothugg som skulle motiverat en fortsatt dialog. Han betonar det yttersta ansvaret han bär för landslagets resultat och vikten av att en fungerande arbetsmiljö.

Den huvudsakliga källan till missnöjet ska enligt uppgifterna vara de spänningar som uppstått mellan bordtennisspelaren Truls Möregårdh, som numera även coachas av sin bror Malte i landslagssammanhang, och övriga medlemmar i laget. Situationen blev åter aktuell i samband med det kommande förlägret i Malmö inför lag-VM i London, där Möregårdh hade framfört en rad krav till förbundet.

När förbundet fick kännedom om Sjöbergs önskan att sluta inleddes intensiva ansträngningar för att finna en lösning som skulle få honom att stanna kvar på sin post. Sjöberg framhåller dock att han inte upplevt någon verklig opposition mot sina krav, varken från spelarhåll eller från förbundet självt. Hade det funnits meningsskiljaktigheter hade man tvingats till diskussioner. För att han ska kunna fortsätta sitt arbete som förbundskapten finns det vissa principer han tror på, principer som han kommunicerat till både spelare och styrelse. Han uttrycker en stark önskan om att slippa lägga energi på att lösa konflikter och istället kunna fokusera på själva sporten. Han är inte anlitad som konfliktrådgivare, utan som en kompetent person inom bordtennis.

Sjöberg menar att Truls Möregårdh haft ett framgångsrikt år, men att det trots det kommer att fattas vissa beslut som samtliga kommer att acceptera. Han tror på att en kompromiss kan nås där övriga spelare också känner sig bekväma med besluten. Han menar att många av Möregårdhs krav inte är orimliga. Sveriges framgångsresa bygger på en stark sammanhållning och att spelarna stöttar varandra. Han planerar att prata med Truls inom kort och är övertygad om att det inte kommer att uppstå några problem. Därför finner han det smärtsamt att denna information nu har läckt ut, då det skadar det arbete som utförs.

SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet, och publicerar endast sanning och relevans. I akuta nyhetssituationer, där alla fakta inte hunnit verifieras, är det viktigt att tydligt kommunicera vad som är känt och vad som fortfarande är oklart.





Förbundskaptenen Marcus Sjöberg uppges ha sagt upp sig inför lag-VMUppgifter till SVT gör gällande att förbundskaptenen Marcus Sjöberg har sagt upp sig knappt en vecka före lag-VM i London. Ryktena pekar på konflikter inom truppen, med Truls Möregårdh som en centralfigur. Sjöberg själv dementerar uppgifterna för Expressen och menar att det handlar om falska rykten.

