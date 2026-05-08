Ford återupptages med rivstart på elbilarna

Ford har inlett ett uppdrag för ett team på 350 personer i Kalifornien för att ta en omväg i utvecklingen av nya elbilar. Planen inkluderar lanseringen en pickis i 30.000-dollarsklassen i år, som baseras på en enklareUniversal EV Platform.

Det verkar inte helt enkelt att bygga elbilar, och det är många biltillverkare som surt fått erfara detta. Ford är en av dem, och de är väl medvetna om att deras första riktiga försök kanske inte var helt lyckat.

Mustang Mach-E har sålt helt okej men inte alls i de volymer och med den marginalen man hade hoppats på, och den eldrivna pickupen F-150 Lightning kan väl inte annat än beskrivas som ett misslyckande. Nu ska ett team på 350 personer i Kalifornien tänka om helt hur Ford ska utveckla framtida elbilar, och en ny pickis i 30.000-dollarsklassen ska finnas med i planerna - med lansering redan nästa år.

Den nya modellen kommer att baseras på Universal EV Platform som är enklare, mer avskalad och billigare att ta fram. Den består av tre stora gjutna element som är sammanfogade. Därefter kan man ställa massa olika saker ovanpå denna - en pickup, skåpbil eller personbil om man så vill. Pickis blir det alltså först, och den smarta paketeringen ska göra att den blir rymligare på insidan än vad en Toyota RAV4 är.

Grunden i bilen är ett 48-voltssystem som kommer att styra det mesta förutom lampor och elhissar som fortfarande kommer köra 12-volt. Antalet kablar har minskats rejält för att få bort komplexiteten, och banta vikt. Jämfört med tidigare eldrivna Fordar kommer den här att använda sig av 20 procent färre delar och 50 procent färre kylslangar och kontaktstycken.

Det i sin tur får man smacka ihop den 15 procent snabbare - och som ni vet är ju tid pengar. Det ska bli spännande att se vad Ford gör av detta och om de kan vända den trista trenden de haft med elbilar hittills





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Electric Vehicles Ford Mustang Mach-E F-150 Lightning California Universal EV Platform California Del Kylslangar Kontaktstycken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Planen: Gå ifrån målet om jämlik skolaStatsministerns svägerska sitter i styrelsen för skolstiftelsen Teach for Sweden. Nu söker stiftelsen pengar från regeringen för ett projekt där man går ifrån m

Read more »

Tennessee ritar om valdistrikt efter beslutet i Högsta domstolenRepublikaner i Tennessee ritar om valkartan. Om planen går i lås blir Demokraterna i delstaten helt utan plats i kongressen. – Om Republikanernas politik är så bra, varför måste vi då dra om gränserna för att rigga valen? frågade demokraten Vincent Dixie under debatten.

Read more »

Sportnyheter: Från fotbollskonflikt till NHL-slutspeletReal Madrid-spelare i konflikt, Buffalo Sabres i slutspel efter 15 år, tennisspelare hotar med bojkott av Franska mästerskapen, Mats Sundin gläds över Toronto Maple Leafs draftchans, sportstjärnor på Metgalan, unga cykelstjärnor i Tour de France, Oscar Lindbergs misstag i SHL-finalen, Kung Carl XVI Gustafs sportögonblick, nya FIFA-regler mot diskriminering, Marco Reus med bebis på planen och 14-årig friidrottstalang.

Read more »

Bert Karlssons ”skivmansvilla” till salu. För intresseanvisningar kontakta Robin Lundgren, 070 611 87 62 / Robin.Lundgren@brobergmakleri.seI slutet av 1970-talet byggde Bert Karlsson, artisten och tidigare VD för skivbolaget Mariann, ett exklusivt 350 kvadratmeter stort hus i Skara som han och sin hustru Britt-Marie, under tiden som boende, ställde till ett ”stort ”guldfest”.

Read more »