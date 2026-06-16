Före detta medarbetare kritiserar Alvesta kommuns minskade resurser för våld i nära relationer

Ett inre dokument avslöjar bekymmer över nedskärningar inom socialtjänsten i Alvesta efter ett brutalt mordförsök på barn. Kommunens omskolningsstrategi omdöms av kritiker som en farlig svaghet.

En före detta medarbetare riktar skarp kritik mot Alvesta kommuns hantering av våld i nära relationer efter det misstänkta mordförsök et på två barn i Alvesta.

Personen, som nyligen lämnade sin tjänst som socialsekreterare i kommunen, har skickat en skrivelse till chefer och politiker. I skrivelsen uttrycks frustration över hur våldsfrågorna hanteras. Den huvudsakliga kritiken handlar om att avdelningen för våld i nära relation kraftigt reducerats de senaste åren. År 2017 fanns två heltidstjänster inom detta område, men i dag är det bara en halv tjänst kvar.

Det uppger den före detta medarbetaren i en intervju med SVT. Istället för en specialiserad avdelning har arbetet med våld i nära relation nu fördelats på alla socialsekreterare, vilket enligt personen leder till en utarmning av specialiserad kunskap. Socialsekreterare anger själva att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera dessa känsliga ärenden. Kommunen bekräftar att det är en medveten strategi att sprida uppgifterna.

Lavinia Strömberg (S), ordförande för nämnden för arbete- och lärande i Alvesta, säger att syftet är att göra kunskapen mer allmän inom organisationen. Hon tillägger att det fortfarande finns ett förankrat och specialiserat team som koordinerar arbetet. Den före detta medarbetaren kritiserar också en påstådd uttalanden från nuvarande ledning om att skyddat boende inte ska beviljas om inte den våldsutsatta först anmält polis. Enligt källor till SVT har detta sagts under det senaste året.

En sådan policy skulle kunna hindra utsatta personer från att få omedelbart skydd. Kritiken väcker frågor om kommunens prioriteringar och kapacitet att hantera våld i nära relationer, särskilt i ljuset av den brutala misshandelsattacken som just drabbat Alvesta. Fallet har väckt stort uppmärksamhet och oro i lokalsamhället. Den före detta medarbetaren anser att nedskärningarna har skapat ett system som inte är tillräckligt robust för att möta sådana drama.

Kommunen har integett fullständigt svar på varför specialkompetensen försvann. Diskussionen fortsätter om vilka resurser som faktiskt behövs för att skydda offer för våld i nära relationer i Alvesta kommun





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Alvesta Kommun Våld I Nära Relationer Socialtjänst Nedskärningar Mordförsök

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