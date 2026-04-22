Förenade Familjehem om miljonvinster och travhästar – så svarar vd:n

Förenade Familjehem växer snabbt och gör stora vinster. VD Richard Petersson berättar om företagets satsningar på familjehemmen, hur de använder vinsten och svarar på kritiken om att göra pengar på utsatta barn.

Förenade Familjehem , ett av de största företagen som rekryterar familjehem i Sverige, har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion. Mellan 2019 och 2024 har antalet anställda ökat från tio till nästan 200, och omsättningen har skjutit i höjden från sju till 100 miljoner kronor.

Företagets vd, Richard Petersson, förklarar att en del av vinsten investeras i aktiviteter för familjehemmen, som heldagar på Skara Sommarland, konserter och julbord, men också i travhästar. Petersson betonar att företaget, likt alla andra, strävar efter lönsamhet, men att en betydande del av intäkterna också återinvesteras i verksamheten. Han argumenterar för att Förenade Familjehem erbjuder mer stöd och generösare ersättningar till familjehemmen än vad kommunerna gör, och uppmanar andra aktörer att förbättra sina erbjudanden istället för att kritisera deras framgång.

Debatten kring vinstintresset inom familjehemsvården är dock intensiv. Flera statliga utredningar har varnat för en ohälsosam konkurrens där privata företag lockar till sig familjehem med högre ersättningar, vilket försvårar för kommunerna att rekrytera egna. Enligt en utredning från 2023 kostar en placering via ett kommunalt familjehem cirka 800 kronor per dag, medan en placering via ett företag kan kosta upp till 1800 kronor.

Petersson hävdar dock att Förenade Familjehem ofta tar emot barn med mer komplexa behov, vilket gör deras insats kostnadseffektiv jämfört med placering på HVB-hem. Han menar att de hanterar fall som kräver mer resurser och att deras effektivitet gynnar både barnen och samhället. Frågan om huruvida vinstmedel borde användas direkt till barnens välfärd istället för investeringar i exempelvis travhästar är central i diskussionen.

Petersson erkänner att pengarna teoretiskt sett kunde användas på annat sätt, men försvarar företagets rätt att generera vinst. De senaste årsredovisningarna visar att betydande summor har flyttats från Förenade Familjehem Sverige AB till andra bolag inom koncernen. År 2024 rörde det sig om 19,3 miljoner kronor, och ytterligare 23,6 miljoner flyttades under 2025. Detta väcker frågor om hur dessa medel används och om de i slutändan kommer barnen till godo.

Petersson försvarar dessa transaktioner som en del av koncernens finansiella struktur och hävdar att de inte påverkar kvaliteten på vården. Han betonar att Förenade Familjehem spelar en viktig roll i att erbjuda alternativ till kommunala familjehem och att de bidrar till att ge utsatta barn en trygg och stabil uppväxtmiljö. Kritiker menar dock att vinstintresset riskerar att ställa ekonomiska mål över barnens bästa och att det skapar en marknad där barn ses som en ekonomisk resurs.

Debatten om hur familjehemsvården ska organiseras och finansieras fortsätter att vara intensiv och kräver en noggrann analys av både de ekonomiska och etiska aspekterna





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sävehof säkrade semifinalplats efter målrik thriller mot HammarbySävehof besegrade Hammarby med 38–33 i den avgörande kvartsfinalen och är nu klara för semifinal mot HK Malmö. Matchen blev även Richard Hanisch sista i karriären.

Read more »

Smärtsam att se – men jag kan inte sluta tittaDet är sällan en serie är så hänsynslös att den nästan blir svår att uthärda. ”Half Man” av Richard Gadd är en sådan. Serien handlar om osunda ideal som successivt bryter ner människor

Read more »

En av tidernas dyraste TV-serier återvänder efter 3 års väntanMinns du 'Citadel'? Förmodligen inte, eftersom inte ens Amazon själva verkar göra det, trots den enorma summa pengar de lagt på den. Det är hursomhelst en spionserie skapad av bröderna Russo ('Avengers: Endgame'), med Richard Madden ('Game of Thrones') och Priyanka Chopra Jonas ('The Bluff') i huvudrollerna.

Read more »

Svenska ”Svärtan” tävlar i Cannes – kan bli nästa stora exportsuccéÅrets seriefestival är den nionde i ordningen och pågår mellan 23–28 april. Öppningsserien är den starkt drabbande ”Half Man” från ”Baby Reindeer”-skaparen Richard Gadd, som själv finns på plats.

Read more »

Ukraina reparerar oljeledning – EU-lån kan bli verklighetUkrainas president Zelenskyj meddelade att Druzhba-pipelinen är reparerad och redo att återuppta oljeleveranser till Ungern och Slovakien. Detta kan leda till att ett fryst EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina frigörs. Samtidigt rapporteras om drönaranfall mot rysk oljeinfrastruktur och ekonomiska utmaningar i både Förenade Arabemiraten och USA.

Read more »

Torbjörn Petersson: Kina har tvingat Trump att backaDonald Trump har ändrat sin syn på Kina efter att landet demonstrerat sin kontroll över tillgången till sällsynta jordartsmetaller, vilka är kritiska för amerikansk militär och teknologi. USA har övergett sin hårda linje mot Kina och strävar nu efter en mer stabil relation.

Read more »