Föreslaget 60-dagarsavtal mellan USA och Iran - ett bräckligt diplomatiskt hopp

USA och Iran har nått en preliminär överenskommelse om ett 60-dagarsavtal som syftar till att minska spänningarna kring Hormuzsundet och Irans kärnprogram, men avtalet väntar fortfarande på godkännande av båda ländernas ledare.

USA :s president Donald Trump och Iran s högste ledare Ali Khamenei har ännu inte formellt godkänt det föreslagna 60-dagarsavtalet som förhandlats fram av medlare, enligt källor inom Axios.

Avtalet, som nådde en preliminär överenskommelse i tisdags, syftar till att skapa en tillfällig vapenvila och en ram för fortsatta förhandlingar om Irans kontroversiella kärnenergiprogram. Om båda ledarna skriver under skulle det innebära ett stort diplomatiskt genombrott, men vägen till en permanent lösning är fortfarande mycket osäker. Kärnfrågan, särskilt Irans lager av höganrikat uran och dess förmåga att berika uran till vapennivå, förblir den centrala stötestenen. Avtalet innebär konkreta åtgärder för att minska spänningarna i regionen.

En av de mest betydande punkterna är att sjötrafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste oljeledder, ska kunna återupptas obehindrat. Det innebär att USA och Iran förbinder sig att inte blockera eller störa handelsfartyg under 60-dagarsperioden. Iran åläggs också att rensa Hormuzsundet på minor inom 30 dagar, ett krav som är avsett att öka säkerheten för den globala oljeförsörjningen.

Samtidigt kommer USA att successivt häva sin blockad av iranska hamnar, i takt med att trafiken genom sundet återgår till det normala. Detta är en eftergift från amerikansk sida för att möjliggöra ekonomisk avlastning för Iran. Utöver sjöfartsaspekten innehåller avtalet en rad andra åtaganden. Iran ska förbinda sig att inte försöka utveckla eller skaffa kärnvapen under avtalsperioden, något som länge varit en röd linje för USA.

I gengäld öppnar USA för sanktionslättnader och frigörande av frysta iranska tillgångar som hållits utomlands. En mekanism för humanitärt bistånd och leveranser av varor till Iran ska också etableras, vilket skulle kunna lindra det ekonomiska trycket på den iranska befolkningen. Experter ser avtalet som en kompromiss som ger båda sidor en möjlighet att ompröva sina strategier, men varnar för att de underliggande konflikterna om Irans regionala inflytande och USA:s närvaro i Mellanöstern fortfarande är olösta.

Om avtalet kollapsar riskerar situationen att förvärras dramatiskt, med ökad risk för militär konfrontation och en ny oljekris. Förhandlingarna om en permanent överenskommelse är planerade att inledas omedelbart efter undertecknandet, men tidsramen på 60 dagar är knapp med tanke på frågornas komplexitet. Både Trump och Khamenei har uttryckt motstridiga signaler offentligt, men bakom kulisserna verkar båda vara måna om att undvika en öppen konflikt.

Den diplomatiska processen fortsätter med hög intensitet, och världens ögon är riktade mot Teheran och Washington för att se om detta sköra avtal kan överleva de politiska realiteterna





