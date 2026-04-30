Företag måste inkludera naturkapital i riskanalyser – Biodiversity & Business konferensen samlar näringslivet

Rapporter visar att företag måste ta hänsyn till förlusten av naturkapital i sina affärsstrategier. Konferensen Biodiversity & Business den 7 maj i Stockholm ger verktyg och insikter för att hantera dessa utmaningar.

Ett växande antal rapporter understryker den akuta nödvändigheten av att integrera förlusten av naturkapital i företags riskanalyser och övergripande affärsstrategi er. Denna försummelse utgör inte bara en ekologisk risk, utan även en betydande ekonomisk sådan.

Företag som fortsätter att ignorera sitt fundamentala beroende av ekosystemtjänster – de otaliga fördelar som människor får från naturen, såsom pollinering, vattenrening, klimatreglering och råvaruförsörjning – riskerar att drabbas av ökade driftskostnader, störningar i leveranskedjor, försämrad tillgång till resurser och i slutändan en minskad konkurrenskraft på marknaden. Konsekvenserna kan vara förödande, särskilt i en tid då klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald accelererar.

Det handlar inte längre om att se naturkapital som en extern faktor, utan som en integrerad del av företagets värdekedja och långsiktiga hållbarhet. Att förstå och hantera dessa risker är därför inte längre ett val, utan en affärsmässig nödvändighet. Konferensen Biodiversity & Business, som arrangeras av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet den 7 maj i Stockholm, syftar till att ge näringslivet konkreta verktyg och insikter för att adressera dessa komplexa utmaningar.

Konferensen samlar ledande företag som redan har gjort framsteg i sitt strategiska arbete med att integrera biologisk mångfald och naturkapital i sin verksamhet. Programmet är uppbyggt kring praktiska exempel och fallstudier som visar hur företag kan analysera och kvantifiera sin påverkan på naturen, identifiera risker och möjligheter, samt utveckla strategier för att minska sin negativa påverkan och samtidigt skapa affärsvärde.

En central del av diskussionen kommer att kretsa kring hur man kan förbättra spårbarheten och hållbarheten i leverantörskedjor, vilket ofta är en betydande källa till miljöpåverkan. Det handlar om att ställa krav på leverantörer, genomföra due diligence-processer och investera i hållbara alternativ. Konferensen kommer också att belysa vikten av samarbete mellan företag, forskare, myndigheter och civilsamhället för att skapa en mer hållbar ekonomi.

Bland de framstående talarna på Biodiversity & Business finns Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att integrera hållbarhet i en komplex global verksamhet. Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv kommer att belysa näringslivets perspektiv på biologisk mångfald och de policyåtgärder som krävs för att skapa en gynnsam ram för hållbara affärsmodeller.

Anna Bryngelsson, en erkänd miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, kommer att ge en djupgående analys av de juridiska aspekterna av naturkapital och biologisk mångfald, inklusive de nya regelverk som är på väg att införas. Dessutom kommer representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity att bidra med sina unika insikter och erfarenheter. Konferensen erbjuder en unik plattform för att nätverka med andra företag, lära av experter och få inspiration till att driva på en mer hållbar utveckling.

Deltagarna kommer att få tillgång till konkreta verktyg och metoder för att mäta och rapportera sin påverkan på naturen, samt för att utveckla strategier för att minska sina risker och skapa nya affärsmöjligheter. Genom att delta i Biodiversity & Business kan företag positionera sig som ledare inom hållbarhet och bidra till en mer resilient och hållbar framtid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Di:s analytiker pekar ut tisdagens sämsta rapporterDi:s experter sammanfattar och betygsätter tisdagens kvartalsrapporter – delar ut två fiaskobetyg.

Konferens Biodiversity & Business: Naturkapital i fokus för näringslivetFöretag uppmanas att inkludera förlusten av naturkapital i sina riskanalyser. Konferensen Biodiversity & Business den 7 maj i Stockholm samlar experter och företag för att diskutera hur man hanterar dessa frågor och integrerar hållbarhet i affärsstrategin.

Företag måste inkludera naturförluster i riskanalyserRapporter visar att företag måste beakta sitt beroende av ekosystemtjänster och inkludera förlust av naturkapital i sina strategier för att undvika ökade kostnader och minskad konkurrenskraft. Konferensen Biodiversity & Business i Stockholm den 7 maj fokuserar på hur företag kan hantera dessa frågor.

Företag måste inkludera naturförluster i riskanalyserRapporter visar att företag måste beakta sitt beroende av ekosystemtjänster för att undvika ökade kostnader och minska risker. Konferensen Biodiversity & Business den 7 maj i Stockholm fokuserar på hur företag kan integrera biologisk mångfald i sin affärsstrategi.

Biodiversity & Business – konferens om naturkapital och affärsstrategierFlera rapporter visar på behovet av att inkludera naturkapitalförlust i riskanalyser. Konferensen Biodiversity & Business i Stockholm den 7 maj samlar företag för att diskutera hur man hanterar naturrelaterade risker och integrerar hållbarhet i affärsstrategier. Talare inkluderar Scania, Svenskt Näringsliv, WWF och andra.

Naturkapitalets betydelse för företag – Biodiversity & Business-konferensen i StockholmNyligen släppta rapporter visar att förlusten av naturkapital bör inkluderas i riskanalyser och affärsstrategier. Företag som ignorerar sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft. Den 7 maj samlas näringslivet på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm, arrangerad av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet. Programmet fokuserar på hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker kopplade till natur och miljö i leverantörskedjor samt integrera frågorna i sin affär. Bland talarna finns representanter från Scania, Svenskt Näringsliv, Mannheimer Swartling, Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity.

