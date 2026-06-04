Företag måste ta hänsyn till naturkapital i riskanalyser

Flera nyligen släppta rapporter pekar på att det är hög tid att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier. Företag som inte tar hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar både ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft.

Flera nyligen släppta rapporter pekar på att det är hög tid att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier . Företag som inte tar hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar både ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft.

Men hur hanterar man dessa komplexa frågor? Den 7 maj samlas näringslivet på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm. Bakom arrangemanget står Dagens industri och Aktuell Hållbarhet och på scenen står företag som har kommit långt i sitt strategiska arbete. Programmet handlar om hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor, samt hur man integrerar frågorna i sin affär.

Bland talarna finns bland annat Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, samt representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, med flera. Detta är en viktig fråga eftersom många företag inte förstår hur de påverkar miljön och hur de kan minska sin påverkan. Genom att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier kan företagen identifiera och hantera dessa risker på ett mer effektivt sätt.

Detta kan leda till ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft om företagen inte tar hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster. Det är därför viktigt att företagen tar hänsyn till dessa frågor och arbetar med att minska sin påverkan på miljön. Detta kan göras genom att analysera och mäta sin påverkan för att identifiera och hantera risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor.

Detta kan också göras genom att integrera frågorna i sin affär och arbeta med att minska sin påverkan på miljön. Genom att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier kan företagen identifiera och hantera dessa risker på ett mer effektivt sätt och minska sin påverkan på miljön. Detta är en viktig fråga för många företag och det är viktigt att de tar hänsyn till dessa frågor och arbetar med att minska sin påverkan på miljön.

Genom att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier kan företagen identifiera och hantera dessa risker på ett mer effektivt sätt och minska sin påverkan på miljön. Detta är en viktig fråga för många företag och det är viktigt att de tar hänsyn till dessa frågor och arbetar med att minska sin påverkan på miljön.

Detta kan göras genom att analysera och mäta sin påverkan för att identifiera och hantera risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor. Detta kan också göras genom att integrera frågorna i sin affär och arbeta med att minska sin påverkan på miljön





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Naturkapital Riskanalyser Affärsstrategier Ekosystemtjänster Hållbarhet

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