Företag måste ta hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster för att undvika ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft.

Företag måste ta hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster för att undvika ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft. Detta framgår av flera nyligen släppta rapporter som pekar på vikten av att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier.

För att hantera dessa komplexa frågor samlas näringslivet den 7 maj på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm. Arrangörerna bakom evenemanget är Dagens industri och Aktuell Hållbarhet, och flera företag som har kommit långt i sitt strategiska arbete står på scenen. Bland talarna finns Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, samt representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, med flera.

Programmet handlar om hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor, samt hur man integrerar frågorna i sin affär. Det är ett viktigt steg för företag som vill bli mer hållbara och minska sin påverkan på miljön. Konferensen är en möjlighet för företag att lära sig mer om hur de kan förbättra sin hållbarhetsarbete och minska sina negativa effekter på miljön





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Biodiversity & Business Företag Och Miljö Hållbarhet Ekosystemtjänster Naturkapital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konferens pågår: Företag uppmanas att ta hänsyn till förlust av naturkapitalFlera nyligen släppta rapporter understryker behovet av att inkludera förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier. Företag som ignorerar sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar ökade kostnader ochminsad konkurrenskraft. Den 7 maj hålls konferensen Biodiversity & Business i Stockholm, där näringslivet samlas för att diskutera hur man hanterar dessa komplexa frågor. Arrangörerna är Dagens industri och Aktuell Hållbarhet. Programmet fokuserar på Hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker i leverantörskedjor, samt integrera natur- och miljöfrågor i affären. Bland talarna finns Fredrik Nilzén från Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, Anna Bryngelsson från Mannheimer Swartling, samt representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity.

Read more »

Misstanken efter granatdrama i Katrineholm: Företag utpressat av kriminellaI höstas hittades en skarp handgranat på en innergård vid ett företag i centrala Katrineholm. Polisen tror att det kan röra sig om att kriminella försökt utpressa företaget genom påhittade skulder. Nu söker man vittnen som kan ha sett eller hört något i samband med händelsen.

Read more »

Företagsbanken lanserar flexibla finansieringslösningar för små- och medelstora företagResurs Bank lanserar Företagsbanken för att underlätta finansiering för små- och medelstora företag. Enligt en undersökning anser företagare att dagens lösningar är för dyra och krångliga, med bristande flexibilitet och personlig service. Företagsbanken erbjuder företagslån, krediter, sparande och finansiering av lager och fakturor, med fokus på snabbhet och anpassning efter företagens behov. Rabatterade priser för nya kunder under sex månader.

Read more »

Företag måste inkludera naturkapital i sin riskanalysFöretag måste inkludera naturkapital i sin riskanalys och affärsstrategi för att undvika ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft.

Read more »