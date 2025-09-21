Företagarna sågar Tidöregeringens företagarpolitik: 'Underkänt'

Företagarnas vd, Magnus Demervall, ger Tidöregeringen underkänt efter tre år vid makten. En medlemsundersökning visar på utbrett missnöje över brister i företagarpolitiken, spruckna löften och brist på initiativ. Företagarna kräver förändringar för att stärka företagsamheten.

Underkänt. Så lyder företagarnas betyg till Tidöregeringen efter tre år vid makten. Krig, handelshinder och inflation kan inte läggas vid politikernas fötter. Däremot får de skulden för spruckna löften och brist på initiativ. Förhoppningarna var höga, men nu är åtta av tio företagare missnöjda, skriver Magnus Demervall, vd för intresseorganisationen Företagarna.\Gapet mellan regeringens uttalade ambitioner och vad som faktiskt har gjorts har skapat ett utbrett missnöje bland landets företagare .

Företagarna har genomfört en stor medlemsundersökning och resultatet är tydligt: regeringen har presterat sämre än förväntat när det kommer till företagarpolitiken. Knappt någon upplever att regelbördan har minskat. Många företagare hade höga förväntningar på denna regering, som utlovade en näringslivsvänlig politik med höga ambitioner för företagandet i Sverige. Besvikelsen är nu utbredd, samtidigt som lågkonjunkturen biter sig fast. För att få fart på svensk ekonomi behöver företagen långsiktiga spelregler och lägre kostnader för att anställa och växa. Alltför många tillfälliga undantag har präglat politiken: tillfälligt sänkt matmoms, tillfälligt rotavdrag, tillfällig gårdsförsäljning och tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för unga. Endast 2 procent av de svarande i undersökningen uppger att företagarpolitiken har varit bättre än förväntat, medan fler än hälften anser att den har varit sämre. Tidöpartierna lovade att kapa regelkrångel, snabba upp tillståndsprocesser och sänka kostnaderna för landets företagare. Men hela 40 procent svarar att regelbördan faktiskt har ökat under mandatperioden.\Regeringen bör inte ensamt ansvara för en turbulent omvärld med handelshinder, krig och inflation. Men det är just dessa omvärldsfaktorer som borde ha accelererat arbetet med att förenkla för småföretagen. Istället upplever nästan åtta av tio företagare att regeringen inte har gjort tillräckligt för att stärka företagsamheten. Småföretagen är Sveriges största arbetsgivare och den största skattebetalaren i nio av tio kommuner, och deras välstånd och framtidstro är avgörande. Utan företagen kan man inte finansiera stöd till Ukraina, fler lärare eller poliser. Tillväxt och konkurrenskraft måste vara högsta prioritet, annars riskeras nedskärningar i välfärden eller skuldsättning av framtida generationer. Fyra av tio företag anser att minskat regelkrångel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna växa. Kostnaden för svenska företag att följa alla regler uppgår till hundratals miljarder kronor varje år, och medlemmar lägger en arbetsdag i veckan enbart på administration. Politiken måste rensa upp i det regelverk som de själva har skapat. 47 procent av medlemmarna pekar på sänkta arbetsgivaravgifter som en kritisk åtgärd för tillväxt. Sänkta arbetsgivaravgifter skulle möjliggöra för fler att anställa sin första medarbetare. Sverige bör inspireras av länder som Irland, som genom sänkt bolagsskatt har gått från fattigdom till välstånd. Företagarna föreslår en sänkt bolagsskatt från dagens 20,6 procent till 18 procent och på sikt ännu lägre.\Trots hög arbetslöshet misslyckas tre av tio rekryteringsförsök. Arbetsförmedlingen behöver avvecklas och ersättas med en ny kompetensförsörjningsmyndighet som arbetar nära företagen. Utbildningssystemet måste anpassas till arbetsmarknadens behov genom utbyggda yrkeshögskolor och gymnasiala yrkesprogram. Arbetsmarknadslagstiftningen behöver uppdateras till dagens arbetsliv. Ett exempel är konfliktreglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ger facken obegränsad makt vid hot om stridsåtgärder. Här behövs proportionalitetsregler och fler undantag i lagen om anställningsskydd. Kompetens måste trumfa anställningsår. Många företagare upplever att politikerna inte ser dem, vilket är skamligt för ett land som Sverige, vars välståndsresa har byggts på företagarnas slit och nyfikenhet. Sveriges politiker har alltför länge prioriterat nya prestigeprojekt i stället för att rusta den befintliga infrastrukturen





