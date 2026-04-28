Företaget rapporterar lägre resultat än väntat – vården behöver autonoma lösningar

Företaget rapporterar ett lägre rörelseresultat och nettoomsättning än väntat, med en minskad organiska tillväxt. Samtidigt lyfter Care of Sweden behovet av autonoma medicintekniska lösningar för att hantera vårdens strukturella utmaningar, såsom ökande antal äldre patienter och begränsade resurser. Bolaget arbetar med att utveckla lösningar för att förebygga trycksår och minska manuella insatser i vården.

Rörelseresultat et för företaget landade på 227 miljoner kronor, vilket var lägre än de förväntade 264 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.793 miljoner kronor, vilket också var under analytikernas prognos på 2.867 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten sjönk med 2,5 procent under kvartalet, jämfört med en minskning på 0,4 procent under samma period föregående år. VD Alberto Zanata förklarar att den svaga utvecklingen inom Storkök och dryck i USA, tillsammans med en ökad negativ valutaeffekt inom Tvätt, bidrog till en lägre EBITA-marginal. Valutaförändringarna har ännu inte fullt ut kompenserats av prisökningar. Zanata meddelar också att integreringen av det amerikanska företaget Royal Range, som förvärvades i januari, fortskrider enligt plan.

Företaget ingår nu i verksamhetsdelen Storkök och dryck. Förvärvs- och integrationskostnaderna under kvartalet uppgick till -7 miljoner kronor. Under året lanserar bolaget en ny tvättplattform och nya produkter inom varmköksutrustning, vilket förväntas stärka försäljningskapaciteten. Samtidigt implementeras ett effektivitetsprogram som ska ge besparingar under 2026 och 2027.

Dessa åtgärder, tillsammans med prishöjningar för att motverka valutaförändringar, förväntas stödja ett bättre resultat framöver. Vården står inför flera strukturella utmaningar, där antalet äldre patienter med komplexa behov ökar snabbt samtidigt som personalresurserna är begränsade. Magnus Högberg, VD och grundare av Care of Sweden, betonar behovet av nya arbetssätt och autonom teknik för att hantera dessa utmaningar. Care of Sweden utvecklar medicintekniska lösningar för att förebygga och behandla trycksår, med målet att stärka patientsäkerheten och göra vården mer hållbar.

Fares Al-Khaliliy, Clinical Manager, påpekar att dagens vård ofta bygger på manuella insatser, vilket kan leda till variationer och försenade åtgärder. Autonoma lösningar kan minska behovet av kontinuerliga kontroller och frigöra tid för personalen, vilket förbättrar både komforten och resultaten för patienter. Angelica Mänd, Chief Commercial Officer, lyfter fram betydelsen av produktion inom EU för kvalitet och leveranssäkerhet. Hon menar att vårdens upphandlingar bör ta hänsyn till totalkostnader, arbetsbelastning och patientutfall, inte bara inköpspris.

Annars riskerar förebyggande lösningar att missgynnas, vilket kan leda till högre kostnader längre fram i vårdkedjan. Högberg avslutar med att tekniken, forskningen och beslutsfattandet måste samverka för att förebygga lidande och skapa en mer hållbar vård





