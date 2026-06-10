Företagsbanken lanserar flexibla finansieringslösningar för svenska företag

Resurs Bank introducerar Företagsbanken, en ny plattform med förenklade låne- och kreditprodukter, skräddarsydd för små och medelstora företag som söker snabbare, billigare och mer personlig finansiering.

Företagsbanken tar sikte på att förenkla finansieringen för svenska företagare och göra den mer flexibel. Enligt vd Magnus Fredin är den nuvarande processen för att söka kapital både dyr och byråkratisk, vilket hindrar många små och medelstora företag från att växa och investera i sin verksamhet.

I en nyligen genomförd undersökning framkom det att en majoritet av företagarna anser att dagens finansieringsalternativ inte är anpassade efter deras vardagliga behov. De efterfrågar enklare, snabbare och mer skräddarsydda lösningar som kan hjälpa dem att hantera både tillväxtmöjligheter och oförutsedda likviditetsutmaningar. Fredin pekar på att även om utbudet av finansiella produkter har ökat under de senaste åren, så innebär det inte automatiskt att de är bättre lämpade för företagens praktiska verklighet.

Traditionella banker har ofta långa handläggningstider och stelbenta rutiner, vilket gör att företag ofta får vänta på beslut medan deras kassaflöde pressas. Samtidigt hamnar fokus i många banker på strategiska mål och visioner, medan de konkreta problem som rör likviditet och säsongsvariationer hamnar i skymundan.



För att möta dessa behov arbetar Resurs Bank aktivt med att utveckla den nylanserade Företagsbanken i nära dialog med företagen själva.

Det nya erbjudandet omfattar en rad olika produkter, bland annat företagslån, företagskrediter, attraktiva sparerbjudanden samt tjänster för lagerfinansiering och fakturafinansiering. Målet är att skapa en helhetslösning där företagare slipper välja mellan onödigt krångliga processer och dyra villkor. Fredin betonar att Företagsbanken vill vara en långsiktig partner som kan erbjuda stöd både i goda och svåra tider, och som förstår de specifika utmaningar som företag möter i sin dagliga verksamhet.

Detta inkluderar möjligheten att hantera säsongsbetonade svängningar utan att förlora fart i verksamheten, genom att erbjuda flexibla kreditlinjer och snabba beslutsprocesser.



En annan central punkt i undersökningen var den personliga kontakten med banken. Hela 37 procent av de tillfrågade företagarna uppgav att de saknar en aktiv bankrelation eller att den befintliga relationen är bristfällig. De efterfrågar en partner som ser bortom siffrorna och förstår deras affärsidé, samt som kan erbjuda snabb och effektiv hjälp när behov uppstår.

Fredin understryker att relationen inte bara är viktig under avtalsförhandlingarna, utan också långt efter att avtalet har skrivits under. Företagsbanken strävar därför efter att bygga hållbara och personliga relationer, där banken är en pålitlig rådgivare och stödjande kraft för företagets fortsatta utveckling. På så sätt hoppas man kunna bidra till en mer dynamisk och konkurrenskraftig företagsmarknad i Sverige, där tillgänglig och smidig finansiering blir en självklar del av affärslandskapet





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