Företagsbanken satsar på enklare och mer flexibel finansiering för företag

undersökning visar att företagare är missnöjda med dagens finansieringslösningar. De upplever dem som för dyra och krångliga och att de inte är anpassade efter företagens behov. Företagsbanken, utvecklad av Resurs Bank, siktar på att ändra detta genom att erbjuda enklare processer, mer personlig service och långsiktiga lösningar som hjälper företag att hantera likviditet och säsongssvängningar.

Företagsbanken vill förenkla finansiering för företagare. Det är ofta för dyrt och krångligt att söka finansiering. Det vill de ändra på med Företagsbanken , säger vd Magnus Fredin .

Enligt undersökningen tycker företagarna att dagens finansieringslösningar inte är anpassade efter deras vardag och behov. De möter ofta företag som vill investera och växa, men som har svårt att hitta rätt väg framåt. Utbudet har ökat de senaste åren, men det innebär inte automatiskt att alternativen är bättre. Processerna hos till exempel traditionella banker är för stelbenta och tar för lång tid, säger Magnus Fredin.

Han menar att fokus ofta hamnar på tillväxt, strategi och visioner, medan små- och medelstora företag i praktiken brottas med mer konkreta frågor kring likviditet och kassaflöde. Företag ska kunna hantera säsongssvängningar utan att verksamheten tappar fart. Då behöver de en bank som kan tänka långsiktigt även i tuffa tider. För att skapa mer flexibla lösningar utvecklar Resurs Bank nylanserade Företagsbanken i nära dialog med företagen själva.

Företagsbanken erbjuder bland annat företagslån, företagskrediter, attraktiva sparerbjudanden samt tjänster inom lager - och fakturafinansiering. Företagare står vanligtvis i valet mellan onödigt krångliga processer och onödigt dyr finansiering. Med Företagsbanken vill de ändra på det, säger han. I undersökningen framkom även att många företagare efterfrågar mer personlig kontakt med banken.

Hela 37 procent saknar en aktiv bankrelation eller upplever den som bristfällig. De vill ha en partner som förstår deras affär, inte bara siffrorna, och som kan hjälpa till snabbt när det behövs. För Resurs Bank är relationen viktig även efter att avtalet är påskrivet, säger han





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