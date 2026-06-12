Företagsbanken vill förenkla finansiering för företagare genom att erbjuda mer flexibla lösningar och mer personlig kontakt med banken.

Företagsbanken vill förenkla finansiering för företagare . Enligt undersökningen tycker företagarna att dagens finansieringslösningar inte är anpassade efter deras vardag och behov. Processerna hos till exempel traditionella banker är för stelbenta och tar för lång tid.

Företagsbanken erbjuder bland annat företagslån, företagskrediter, attraktiva sparerbjudanden samt tjänster inom lager - och fakturafinansiering. Företagare står vanligtvis i valet mellan onödigt krångliga processer och onödigt dyr finansiering. Med Företagsbanken vill man ändra på det. Många företagare efterfrågar mer personlig kontakt med banken.

Hela 37 procent saknar en aktiv bankrelation eller upplever den som bristfällig. Företagsbanken vill bli en partner som förstår deras affär, inte bara siffrorna, och som kan hjälpa till snabbt när det behövs. Relationen är viktig även efter att avtalet är påskrivet





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