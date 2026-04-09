Företagsbostäder – ett komplement, inte ett hot mot hyresmarknaden

Debattinlägg om företagsbostäders roll på bostadsmarknaden, och en kritik mot den felaktiga bilden av dess syfte. FöretagsBostadsBolagens ordförande betonar företagsbostäders funktion som ett komplement till traditionella hyresrätter, samt dess betydelse för arbetsmarknadens rörlighet och Sveriges ekonomiska utveckling.

Det låter tilltalande. Men det bygger på en felaktig bild av vad företagsbostäder faktiskt är. Företagsbostäder är inte ett alternativ till den vanliga hyresrätt en – det är ett komplement. Det är en mellanlösning, ett mellanting mellan hotell och traditionella bostäder, speciellt utformad för de som tillfälligt behöver bo på en annan ort för att utföra sitt arbete.

Att blanda ihop dessa två, att likställa företagsbostäder med vanlig hyresrätt, är att förenkla en komplex verklighet och missförstå marknadens dynamik. Denna sektor, företagsbostäder, utgör dessutom en relativt liten del av det totala hyresbeståndet, omkring 0,4 procent. Att framställa den som ett hot, som en avgörande faktor som påverkar hela hyresmarknaden negativt, är enligt vår uppfattning inte seriöst. Detta är särskilt anmärkningsvärt när de verkliga problemen på bostadsmarknaden lämnas därhän. Problemen som vi ser är: låga rörlighetsnivåer, bostadsköer som sträcker sig över tio år och en tilldelning av bostäder som i praktiken gynnar dem som redan har fördelar, oavsett om det handlar om ekonomiska resurser, rätt bakgrund eller förmånliga kontakter. Vi noterar också försök från debattörer att koppla företagsbostäder till kriminalitet, en koppling som saknar grund och bevis. Vi har aktivt arbetat tillsammans med Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, Noa, som bekräftar att våra medlemsföretag inte sticker ut när det gäller kriminalitet. De problem som finns är bredare samhällsproblem, inte ett resultat av vår verksamhet. Snarare tvärtom, vi får beröm för vårt nära samarbete med polisen och vårt proaktiva arbete. Detta hindrar oss inte från att fortsätta att förbättra och utveckla. Tvärtom har vi förstärkt våra rutiner och utökat det förebyggande arbetet ytterligare, ett aktivt engagemang för säkerhet och trygghet i våra boenden.\Den kanske största missuppfattningen rör dock hyrorna. Företagsbostäder innebär kortare boendetider, en högre omsättning av boende, fullt möblerade lägenheter och en rad serviceåtaganden. Detta skapar en helt annan kostnadsbild än den traditionella uthyrningen av vanliga bostäder. Att kräva samma hyresnivå, att jämföra hyrorna direkt, är därför inte rimligt. Om vi skulle tillämpa samma resonemang skulle vi inte ha ett enda hotell i Sverige. I dagsläget saknar nio av tio unga möjligheten att få en egen bostad. Kötiderna i storstäder överstiger ofta tio år, vilket i praktiken innebär att tillgången till bostäder styrs av kapital, kontakter och i många fall redan etablerade förhållanden. Detta är inte ett system byggt för rörlighet, det är ett system som stänger ute stora delar av befolkningen, särskilt unga och de som behöver flytta för jobb. Företagsbostäder möjliggör något annat: att människor kan ta jobb i en annan stad, att företag kan rekrytera kompetens och att projekt kopplade till den gröna omställningen kan genomföras snabbare. Vi ser ett behov av att skapa en mer flexibel bostadsmarknad.\Forskning och internationella erfarenheter är tydliga: problemen på bostadsmarknaden beror inte på ökad flexibilitet, utan på bristande flexibilitet. Att skapa tydliga regler för företagsbostäder är ett sätt att öka rörligheten, stärka arbetsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för investeringar i Sverige. Alternativet är att fortsätta i ett system där möjligheterna i praktiken reserveras för dem som redan har. Jag utmanar de som motsätter sig företagsbostäder att förklara för den unga personen varför de inte får en bostad, förklara för sjuksköterskan varför jobbet i en annan stad inte är möjligt och förklara för den som förlorar sitt arbete för att företag väljer att flytta sin verksamhet till länder där bostadsmarknaden fungerar bättre. I länder som har en mer flexibel bostadsmarknad. Utan flexibilitet och tillgång till företagsbostäder kommer Sverige att bli ett fattigare och mer ojämlikt land, där möjligheter inte öppnas, utan stängs för dem som behöver dem mest. Jag uppmanar till en konstruktiv dialog och ett erkännande av företagsbostädernas roll i att skapa en mer inkluderande och dynamisk bostadsmarknad. Som ordförande och talesperson för FöretagsBostadsBolagen vill jag understryka vårt engagemang för att bidra till en positiv utveckling på bostadsmarknaden och i samhället i stort





