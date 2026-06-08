Förlängd giltighetstid för teoriprov kan äventyra trafiksäkerheten

En trafiklärare varnar i ett insäntare för att en förlängd giltighetstid för teoriprov skulle kunna försvaga kopplingen mellan teori och praktik i körkortsutbildningen, vilket på sikt kan minska trafiksäkerheten.

Enligt ett insäntare i Dagens Nyheter påstås att en förlängd giltighetstid för teoriprov i samband med körkort sutbildningen kan leda till minskad trafiksäkerhet . Författaren, trafikläraren Amer Adem, menar att en längre period innan teoriprovets resultat blir ogiltigt riskerar att underminera kunskapsunderlaget för praktisk körkort s-prövning.

Han observerar att många elever redan i dag inte tar teoripå sina på allvar som en grund för praktisk körning, utan ser det som ett formsinne att klara av. Om teorin inte håller sig aktuell och ej varit en levande del av utbildningen, kommer den att påverka förmågan att fatta beslut i realtid under körprovet negativt. Teorikunskap är nämligen avgörande för att kunna bedöma risker och agera korrekt i trafikens flow.

Författaren varnar för att en förlängd giltighetstid leder till ett eventuellt ökat antal underkända körprov, och därmed också skadar de elevers helhetsförståelse som ändå klarar provet. Slutligen anser han att om målet är ökad trafiksäkerhet, bör man stärka - inte mildra - kraven på kunskap och inlärning





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Trafiksäkerhet Körkort Teoriprov Utbildning Giltighetstid

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