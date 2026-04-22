Förlängd vapenvila men Iran pressas ekonomiskt – "Skriker efter pengar"

Vapenvilan mellan USA, Iran och Israel har förlängts, men blockaden vid Hormuzsundet och USA:s sanktioner fortsätter att förvärra Irans ekonomiska kris. Experter varnar för allvarliga konsekvenser om situationen inte förbättras.

Vapenvilan mellan USA, Iran och Israel har förlängts, men situationen förblir spänd. Trots vapenvilan kvarstår de omfattande blockaderna vid Hormuzsundet, vilket allvarligt hindrar den regionala handeln. Dessutom fortsätter USA att upprätthålla sina ekonomiska sanktioner mot Iran, vilket ytterligare förvärrar landets ekonomiska svårigheter. Den amerikanske före detta presidenten Donald Trump har uttryckt sin frustration över situationen på sin sociala medieplattform Truth Social, där han beskriver Irans desperata behov av att få Hormuzsundet öppnat för att kunna återuppta sina inkomster.

Han påpekar att Iran förlorar omkring 500 miljoner dollar per dag på grund av blockaden och att det finns rapporter om att militär och polis inte får ut sin lön, vilket skapar en akut kris.

"De skriker efter pengar! Förlorar 500 miljoner dollar om dagen. Militär och polis klagar på att de inte får betalt. SOS", skriver han.

Irans ekonomi har länge varit en sårbar punkt för regimen, och den nuvarande konflikten har förvärrat situationen dramatiskt. Den ekonomiska krisen som utbröt under mellandagarna 2025 var en direkt orsak till de omfattande protesterna som skakade landet. Vid den tidpunkten hade inflationen stigit över 50 procent och valutan hade rasat i värde, vilket ledde till utbredd missnöje bland befolkningen. Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, beskriver ekonomin som Irans "akilleshäl".

Kriget har redan orsakat enorma ekonomiska skador. USA och Israel har riktat in sig på kritisk infrastruktur och viktiga industrier, inklusive den petrokemiska industrin, stål- och järnproduktionen, vilket har lett till massarbetslöshet. Enligt en talesperson för den iranska regeringen, som citeras av ryska Ria Novosti, uppgår de materiella skadorna till omkring 270 miljarder dollar, motsvarande nästan 2 500 miljarder kronor. Detta kan jämföras med de skador Iran led under åtta års krig mot Irak, som uppgick till 627 miljarder dollar.

Den nuvarande konflikten har på bara 40 dagar orsakat skador som nästan motsvarar hälften av de som uppstod under det åtta år långa kriget mot Irak, vilket illustrerar den förödande effekten av den nuvarande konflikten. USA:s fortsatta åtgärder, inklusive sanktioner och sjöblockaden, sätter ytterligare press på Irans ekonomi. Sjöblockaden hindrar exporten av iransk olja och importen av livsmedel, vilket har en direkt negativ inverkan på landets ekonomi.

Mohammad Fazlhashemi menar att Iran har förberett sig för dessa utmaningar, men att en fortsatt blockad och sanktioner kommer att få allvarliga konsekvenser. Trots detta har han inte fått rapporter om brist på matvaror eller drivmedel från sina kontakter i Iran, men priserna har stigit kraftigt och befolkningen lever i stor osäkerhet om krigets framtid.

"Den här ovissheten och oron maler på hos människor. Det är väldigt påfrestande för många", säger han. I förhandlingarna mellan Iran och USA har den iranska regimen krävt att sjöblockaden hävs, sanktionerna slopas och att motparten betalar för krigsskadorna. Iran har också sina egna förhandlingskort, inklusive blockaden i Hormuzsundet och urananrikningen.

Mohammad Fazlhashemi beskriver situationen som ett "chicken race", där både USA och Iran försöker se vem som kommer att ge vika först. Han påpekar att Iran hävdar att de kan klara sig i sex månader, men att detta kanske inte är en bokstavlig siffra, utan snarare en tidsram på ett par månader. En annan viktig faktor är hur länge Donald Trump kan fortsätta med sin hårda linje mot Iran





