Forntida fossil avslöjar tidigare uppkomst av komplext djurliv

Nya fossilfynd från Kina tyder på att komplexa, tvåsidiga djur existerade miljontals år före den så kallade kambriska explosionen, vilket omdefinierar vår förståelse av djurlivets tidiga utveckling.

Nya och banbrytande fossilfynd från Jiangchuan Biota i sydvästra Kina har kastat nytt ljus över djurlivets tidiga historia. Dessa fynd, som dateras till mellan 554 och 539 miljoner år tillbaka i tiden, antyder att komplexa djur levde på jorden betydligt tidigare än vad vetenskapen tidigare trott. Fram till nu har mycket av vår kunskap om dessa tidiga livsformer baserats på fossila spår, såsom avtryck i havsbotten.

Dessa spår har gett ledtrådar om djurens rörelsemönster och beteenden, men har inte kunnat kopplas direkt till specifika kroppsformer. Men dessa nya fynd är annorlunda; forskarna har lyckats utvinna själva fossilen, vilket ger en oöverträffad inblick i dessa forntida organismers anatomi. Ross Anderson, biträdande professor i naturhistoria vid Oxford University Museum of National History, framhåller vikten av dessa bevarade kroppar. Vi vet nu med säkerhet vilka djur som skapat spåren. Detta är en fundamental skillnad jämfört med tidigare fynd, där vi bara sett effekterna av deras existens. Forskare från bland annat Oxford University har undersökt över 700 fossiler från Jiangchuan Biota. Dessa fynd visar entydigt att det redan fanns djur med en bilateral, eller tvåsidig, kroppsorganisation. Det innebär att de hade en tydlig fram- och baksida, samt en vänster och höger sida som speglade varandra – en egenskap som skiljer dem från enklare organismer som till exempel maneter, som saknar denna symmetri. Denna bilaterala symmetri är avgörande för djurens förmåga att röra sig riktningsbestämt och därmed leva mer komplexa liv, vilket är grundläggande för utvecklingen av en större mångfald inom djurriket. Merparten av den enorma variation vi ser bland dagens djur härstammar faktiskt från djur med just denna tvåsidiga kroppsform, liknande vår egen. Fossilens detaljrikedom är anmärkningsvärd. De är bevarade som tunna kolavtryck, där inre strukturer kan anas. Detta ger en detaljerad bild av djurens utseende och uppbyggnad, vilket möjliggör direkta jämförelser med nutida djur. Denna nya information utmanar traditionella definitioner av geologiska perioder, särskilt gränsen för den kambriska perioden. Den kambriska explosionen, som inträffade för cirka 535 miljoner år sedan, har länge ansetts vara den avgörande perioden för djurlivets genombrott, där många av dagens djurgrupper först uppstod. Men om komplexa tvåsidiga djur redan fanns hundratals miljoner år innan, kan det innebära att den kambriska perioden snarare representerar en acceleration eller en ytterligare diversifiering av ett redan etablerat komplext djurliv. Detta kan leda till att vetenskapen tvingas omvärdera tidslinjen för evolutionen. För museer innebär dessa fynd också en möjlighet att berätta historien om livet på jorden på ett mer engagerande sätt. Museiintendenten Duncan Murdock beskriver fossilen som tidskapslar som ger en direkt koppling till en avlägsen forntid. De representerar ett ögonblick ur ett djurs liv för hundratals miljoner år sedan, och är ett av de enda sätten för oss att få en förståelse för den verkligt djupa historien om livet på vår planet. Dessa upptäckter understryker vikten av pågående paleontologisk forskning för att ständigt förfina vår förståelse av livets utveckling





