Förrädarna i TV4 - ett brutalt psykologiskt experiment

Förrädarna i TV4 är ett påkostat tävlingsprogram som har blivit ett brutalt psykologiskt experiment. Programledaren Dragomir Mrsic utser i hemlighet tre personer till förrädare och de övriga sjutton spelarna kallas trogna. De trogna ska försöka lista ut vilka förrädarna är genom pristävlingar och ränksmiderier. Vinstpotten är svindlande hög, en halv miljon kronor. Men det som fått tittarna att bli besatta av programmet är självklart det högoktaniga dramat. I år är det främst SVT:s sportjournalisten Johan Kücukaslan som fått tittarna att undra om det snart kommer behövas tvångströjor på slottet. Han förvandlas snabbt från en charmig och kompetent reporter till en hysterisk och dramatisk person som sprutar ur sig vilda anklagelser om vilka som är förrädare i spelet. Men han har oftast helt fel och de flesta människor är bra på att ljuga men inte bra på att avslöja lögnare. Detta har psykologiprofessorn Pär Anders Granhag konstaterat genom sina forskningar. Förrädarna i TV4 visar oss att vi människor är extrema flockdjur och att vi ofta misstar våra fördomar för fakta. Som när Anna Anka påstår att folk främst lyssnar på Julia Franzén för att hon har en snygg kropp, när Franzén i själva verket är bäst i gänget på att tänka rationellt och logiskt. För sanningen är att spelet är riggat mot de trogna. De får i princip inga ledtrådar om vilka förrädarna är och de famlar desperat efter konkreta bevis utan att inse att sådana knappt existerar. Men det är ett fascinerande och spännande program som visar oss hur människor beter sig i olika situationer och hur vi ofta reagerar på fel sätt. Det är ett program som vi kan lära mycket av och som kan ge oss insikter i hur vi kan förändra vår egen beteende och bli bättre på att avslöja lögnare.

Förrädarna i TV4 är ett påkostat tävlingsprogram som har blivit ett brutalt psykologiskt experiment. Programledaren Dragomir Mrsic utser i hemlighet tre personer till förrädare och de övriga sjutton spelarna kallas trogna.

De trogna ska försöka lista ut vilka förrädarna är genom pristävlingar och ränksmiderier. Vinstpotten är svindlande hög, en halv miljon kronor. Men det som fått tittarna att bli besatta av programmet är självklart det högoktaniga dramat. I år är det främst SVT:s sportjournalisten Johan Kücukaslan som fått tittarna att undra om det snart kommer behövas tvångströjor på slottet.

Han förvandlas snabbt från en charmig och kompetent reporter till en hysterisk och dramatisk person som sprutar ur sig vilda anklagelser om vilka som är förrädare i spelet. Men han har oftast helt fel och de flesta människor är bra på att ljuga men inte bra på att avslöja lögnare. Detta har psykologiprofessorn Pär Anders Granhag konstaterat genom sina forskningar. Förrädarna i TV4 visar oss att vi människor är extrema flockdjur och att vi ofta misstar våra fördomar för fakta.

Som när Anna Anka påstår att folk främst lyssnar på Julia Franzén för att hon har en snygg kropp, när Franzén i själva verket är bäst i gänget på att tänka rationellt och logiskt. För sanningen är att spelet är riggat mot de trogna. De får i princip inga ledtrådar om vilka förrädarna är och de famlar desperat efter konkreta bevis utan att inse att sådana knappt existerar.

Men det är ett fascinerande och spännande program som visar oss hur människor beter sig i olika situationer och hur vi ofta reagerar på fel sätt. Det är ett program som vi kan lära mycket av och som kan ge oss insikter i hur vi kan förändra vår egen beteende och bli bättre på att avslöja lögnare.





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Förrädarna TV4 Dragomir Mrsic Johan Kücukaslan Pär Anders Granhag Lögnare Flockdjur Fördomar Fakta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avslöjar i TV4: ”Den som säger det ljuger”Isolerar sig fotbollspelare från medier under mästerskap? Absolut inte, menar Albin Ekdal. – Säger folk nåt annat så ljuger de, säger den tidigare fotbollsstjärnan i TV4.

Read more »

TV4 nobbar Stenström – väljer Bolagets VM-låtTV4 väljer bort Thomas Stenströms kritiserade VM-låt. Istället kommer de att spela Bolagets inofficiella låt ”Det ligger något i luften” i sina sändningar. ”Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passade bäst för ändamålet”, skriver TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist till TV4 Nyheterna.

Read more »

Stöttar TV4-kollegan: ”En slev av skit”Pär Lernström, 45, påverkades av den massiva kritiken mot honom under fotbolls-EM 2024. Rutinerade kollegan Anna Brolin, 46, tror inte man kan undvika klagomål

Read more »

TV4 dissar Thomas Stenströms VM-låtTV4 sänder ett flertal av sommarens VM-matcher. Men i trailern till sändningarna väljer man bort den officiella VM-låten av Thomas…

Read more »