Försäkringskassan misstag och andra nyheter från Sverige och världen

En granskning visar att Försäkringskassan har orsakat felaktiga utbetalningar av barnbidrag under flera år. Samtidigt rapporteras om en tragisk händelse i Finland där en kvinna hittades död och en hund avlivades. Dessutom uppmanar SVA allmänheten att rapportera döda ormar och grodor, medan SL:s reseplanerare har tekniska problem. I USA finns en politisk konflikt om kriget i Iran, och i Stockholm utreder polisen en serie misstänkt anlagda bränder. Elpriserna i Sverige förväntas fördubblas på grund av en svag vårflod.

En omfattande granskning av Ekot avslöjar att Försäkringskassan har begått allvarliga fel i utbetalningar av barnbidrag, där misstag har pågått i upp till fem år.

Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på myndigheten, förklarar att fel kan inträffa när människor arbetar, men det är oroande att så många fall har dragit ut på tiden. I 22 av de granskade återkraven handlar det om felaktiga utbetalningar som pågått i minst fem månader, vilket visar på systembrister som behöver åtgärdas. I Finland har en tragisk händelse inträffat i Sjundeå, där en kvinna hittades död i sin lägenhet och en hund avlivades.

Polisen misstänker att hunden bitit kvinnan, men det är oklart om skadorna tillkommit innan eller efter hennes död. Andra hundar i bostaden hade begränsad rörelsefrihet och misstänks inte ha skadat kvinnan. Enligt Yle är fallet under utredning och polisen undersöker om det finns andra omständigheter som kan ha bidragit till kvinnans död. I Sverige uppmanar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, allmänheten att rapportera döda eller sjuka ormar och grodor.

Syftet är att övervaka spridningen av svampsjukdomen snake fungal disease, SFD, som kan vara dödlig för reptiler. Gustav Averhed, viltveterinär vid SVA, understryker vikten av att följa djurens hälsa över tid för att kunna upptäcka och hantera sjukdomar. Symtomen på SFD inkluderar svullnad i huvudet, ögoninflammation och sår på kroppen. I Stockholm har SL:s reseplanerare drabbats av tekniska problem, vilket gör det omöjligt för resenärer att söka resor i appen eller på hemsidan.

Sophie Gunnarsson, presskommunikatör på SL, säger att man arbetar intensivt för att lösa problemet, men det är ännu oklart vad det beror på eller när det kommer att vara åtgärdat. Resenärerna uppmanas att följa uppdateringar på SL:s kanaler. I USA har en politisk konflikt uppstått mellan vicepresident JD Vance och försvarsminister Pete Hegseth. Vance anklagar Hegseth för att inte ge president Donald Trump en korrekt bild av kriget i Iran, vilket kan leda till att USA:s försvarsförmåga försämras.

Källor med insyn i underrättelseuppgifter stöder Vances kritik, medan Pentagon förnekar att Trump får ofullständig information. I Stockholm har Stora Essingen drabbats av en serie misstänkt anlagda bränder, där en villa brann ner till grunden. Polisen utreder händelserna som grov mordbrand och har ökat sin närvaro på ön. Boende känner sig oroliga och en person berättar att han tänker undvika att ha lättantändligt material nära sitt hem.

I norra Sverige förväntas en svag vårflod, vilket kommer att leda till fördubblade elpriserna jämfört med förra året. Prisanalytikern Johan Sigvardsson på Bixia förklarar att det inte har varit så lite snö sedan 2019 och att oron i Mellanöstern också påverkar bränslepriserna. Elpriserna väntas ligga på 55 öre per kilowattimme i maj och 50 öre i juni, vilket är betydligt högre än förra året. Hur priserna utvecklas resten av året beror på hur blöt sommaren blir.

I Västra Götaland försökte polisen stoppa en bilist utanför Färgelanda, men bilisten körde i väg i hög fart och kunde stoppas en timme senare. Föraren, en man i 50-årsåldern, misstänks för drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Polisen arbetar nu med att utreda händelsen och kommer att presentera sina fynd i en rapport





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Försäkringskassan Barnbidrag Finlands Tragiska Händelse SVA SL

United States Latest News, United States Headlines

