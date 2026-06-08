Försäljningen av fastigheten på Birger Jarlsgatan 62 är nu klar

Nya ägare är Carl Martin Alexander Palmer och Jessica Margareta Palmer, säljare är Robert Åke Jonny Westin och Petra Maria Westin. Priset blev 7 500 000 kronor.

Försäljningen av fastigheten på Birger Jarlsgatan 62 i Limhamn är nu klar. Nya ägare är Carl Martin Alexander Palmer , 59, och Jessica Margareta Palmer , 54, från Bunkeflostrand och säljare är Robert Åke Jonny Westin och Petra Maria Westin .

Huset byggdes 1945 och har en boyta på 91 kvadratmeter. Ägarbytet blev klart i maj 2026 och priset blev 7 500 000 kronor. Det är inte första gången som en fastighet har sålts i närheten av Birger Jarlsgatan 62. Ett par hundra meter bort såldes nyligen ett annat hus, på Polgatan 42.

Där såldes ett 160 kvadratmeter stort hus och priset för det blev 11 000 000 kronor. De senaste tolv månaderna har det sålts 61 hus inom en kilometer från den här fastigheten. Det dyraste var Getgatan 53, som gick för 12 400 000 kronor. Under samma period har det sålts 179 bostäder i postorten Limhamn.

Priset per kvadratmeter är 60 425 kronor. Även för länet har priserna stigit med 4,2 procent under perioden. Samma siffror för senaste året visar 4 procents ökning i Malmö kommun och 2,3 procents ökning i länet. I snitt får du betala 45 901 kronor per kvadratmeter i Malmö kommun, mot 32 676 kronor per kvadratmeter i snitt i hela länet.

Det är värt att notera att priserna har stigit kraftigt på vissa fastigheter. Till exempel såldes en fastighet på Caritasgatan 19 för 27 500 000 kronor och en annan på Vikingagatan 40 för 17 000 000 kronor. Detta visar att det finns en stor efterfrågan på bostäder i området och att priserna kan skjuta i höjden om efterfrågan är större än tillgången





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Birger Jarlsgatan 62 Limhamn Carl Martin Alexander Palmer Jessica Margareta Palmer Robert Åke Jonny Westin Petra Maria Westin Prisstegring Malmö Kommun Länet Bostäder Efterfrågan Tillgång

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AIK säljer Zadok Yohanna till Brighton för rekordsummaAIK har sålt sin stjärnspelar Zadok Yohanna till den engelska klubben Brighton för en oerhörd summa på 305 miljoner kronor. Affären har blivit den dyraste försäljningen någonsin i allsvenskan och slår därmed det tidigare rekordet på 160 miljoner kronor som Hammarby satte när de sålde Bazoumana Touré till Hoffenheim i februari 2025.

Read more »

122 kvadratmeter stort hus i Staffanstorp såltFörsäljningen av fastigheten på adressen Villandsvägen 4 i Staffanstorp är nu klar. Nya ägare är Louise Evans, 50, och…

Read more »

Cheffelo-ägare säljer 10 % av sina aktier på First North för 9,1 mio krEn aktieägare i Cheffelo sålde cirka tio procent av sitt innehav på First North till ett genomsnittspris av 122,49 kr per aktie, vilket motsvarar en affär på 9,1 miljoner kronor. Intäkterna ska återinvesteras i en kommande globalfond som han ska förvalta. Enligt Finansinspektionens insynsregister finns ingen ytterligare information i samband med försäljningen.

Read more »

Mindre hus på 64 kvadratmeter från 1979 sålt – för 1,8 miljonerFörsäljningen av huset på adressen Boängsvägen 26 i Spillersboda, Norrtälje är nu klar. Nya ägare blir Tomas Kristofer…

Read more »