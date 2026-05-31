Förseningar för Apples AI‑glasögon och Vision Air - brist på AI‑teknik

Apple har försenat lanseringen av sina AI‑stöddade smarta glasögon och den lättare Vision Air‑headset på grund av att den nya visuella AI‑tekniken inte är mogen. Glasögonen, som ska drivas av Apple Intelligence, förväntas inte introduceras tidigare än slutet av 2027, medan Vision Air ska komma under 2028‑2029. Apples fokus ligger nu på att lösa tekniska utmaningar och priskränkningar från den första Vision Pro‑modellen.

Apple behöver mer tid för att få sin nya AI‑teknik att fungera. Därför dröjer både företagets smarta glasögon och nästa Vision‑headset flera år. Apple hade planerat att visa sina första AI‑glasögon redan 2026 och börja sälja dem i början av 2027.

Nu säger publikationen att projektet är försenat och att glasögonen i stället väntas komma tidigast i slutet av 2027. En viktig orsak är att Apples nya visuella AI‑teknik inte är redo och att företaget inte vill släppa en produkt som känns halvfärdig. De första glasögonen ska fungera som en plattform för Apple Intelligence, företagets nya AI‑satsning. Modellen får kameror med oval form, flera färger och olika bågar.

På längre sikt hoppas Apple att glasögonen kan användas för hälsa och kanske få mer avancerad AR‑teknik som förbättrar hur man ser. Samtidigt arbetar Apple på en lättare och billigare version av Vision Pro, kallad Vision Air. Den var tidigare pausad men utvecklas nu igen. Enligt Bloomberg kan Vision Air komma tidigast i slutet av 2028 eller under 2029.

Fram tills dess väntas inga större nyheter i Vision‑serien, eftersom Apple först måste lösa både designproblem och det höga priset som gjorde Vision Pro svår att sälja





