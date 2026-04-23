Försiktig optimism på SSAB – tester tillåts på begränsat område

Efter dialog mellan SSAB, SEKO och entreprenören Keller tillåts nu begränsade tester på ett specifikt område inom SSAB:s anläggning i Oxelösund. Det breda skyddstoppet gäller dock fortfarande för stora delar av området.

Situationen på SSAB :s område i Oxelösund fortsätter att vara präglad av försiktighet efter de tidigare uppmätta höga halterna av farliga ämnen, men en försiktig optimism börjar skönjas.

Ett viktigt steg mot en återgång till normal verksamhet togs under dagen då SEKO, facket för industriarbetare, och entreprenören Keller nådde en överenskommelse om att genomföra nya, begränsade tester. Dessa tester kommer att fokusera på ett specifikt område inom SSAB:s anläggning och utföras under noggrant kontrollerade former. En central aspekt av testningen är att mätningarna ska ske med maskiner i full drift, och med en operatör placerad inuti maskinen.

Detta tillvägagångssätt är valt för att få en så realistisk bild som möjligt av exponeringen för potentiellt skadliga ämnen under normala arbetsförhållanden. Målet är att inte bara mäta värdena inuti hytten, där operatören befinner sig, utan även att kartlägga koncentrationerna av ämnen runt om maskinen, vilket ger en mer komplett bild av riskbilden. Martin Gidlund, kommunikatör på SSAB, betonar att det breda skyddstoppet som infördes tidigare fortfarande gäller för stora delar av området.

Detta innebär att vissa aktiviteter och arbeten fortfarande är stoppade i avvaktan på ytterligare tester och analyser. Han förklarar dock att dialogen med facket och de genomförda testerna har lett till en bedömning att just detta specifika område kan användas för mätningar utan att utgöra en oacceptabel risk för personalen. Att facket är involverat och har gett sitt godkännande till testningen är en viktig signal om att säkerheten prioriteras.

SSAB understryker att testmiljön kommer att följas upp kontinuerligt genom en kombination av olika metoder, inklusive traditionella mätningar, personliga gasdetektorer som operatörerna bär, och tydliga säkerhetsrutiner som måste följas till punkt och pricka. All personal som deltar i testningen kommer att använda föreskriven skyddsutrustning för att minimera risken för exponering. Denna noggranna övervakning och kontroll är avgörande för att säkerställa att testningen kan genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

För SSAB är det av yttersta vikt att snabbt och säkert kunna återuppta verksamheten på de delar av området som inte påverkas av det fortsatta skyddstoppet. Planen är att stegvis återgå till normal drift, med kontinuerliga tester som underlag för besluten. I förlängningen är målet att även byggverksamheten, som också har påverkats av situationen, ska kunna komma igång igen. Återstarten kommer att ske i faser, och varje steg kommer att föregås av noggranna mätningar och riskbedömningar.

SSAB är medvetna om att det är en lång process, men de är fast beslutna att prioritera säkerheten framför allt annat. Företaget samarbetar aktivt med facket, myndigheter och experter för att hitta de bästa lösningarna. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en komplex situation som kräver ett försiktigt och genomtänkt tillvägagångssätt. SSAB:s kommunikation kring händelsen är transparent och fokuserar på att informera både personal och allmänhet om läget och de åtgärder som vidtas.

Samtidigt betonar SSAB vikten av att följa de säkerhetsrutiner som finns och att vara uppmärksam på eventuella symptom. Denna händelse understryker vikten av kontinuerlig säkerhetskontroll och riskbedömning inom industrin





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spåren efter massgravarna i Mariupol raderas fem år efter belägringenNya satellitbilder tyder på att Ryssland försöker dölja bevis på krigsbrott i Mariupol. Fem år efter den brutala belägringen som krävde minst 22 000 civila liv, har tidigare massgravar nu asfalterats över.

Read more »

Nya sjukdomsfall vid SSAB-bygget i LuleåTre NCC-anställda har insjuknat med symtom som irriterade luftvägar och yrsel efter arbete nära SSAB:s stålverksbygge i Luleå. Bygget är stoppat och en utredning pågår om potentiella farliga ämnen i marken.

Read more »

Från skyddsstopp till falskt giftlarm – detta har hänt på SSAB:s skrytbygge20-tal anställda har insjuknat de senaste månaderna • Länsstyrelsen varnade för föroreningar.

Read more »

Misstänkt förgiftning på SSAB – polis utreder mörkläggningOklara sjukdomsfall bland anställda på SSAB utreds av polisen. Seko kräver säkrare arbetsmiljö och det finns uppgifter om att arbetsledare kan ha mörkat information om sjukdomsfallen. Orsaken till sjukdomssymptomen är fortfarande okänd.

Read more »

– Polisen ber om hjälp efter sjukdomsfall på SSABPolisen har inlett en förundersökning efter de sjukdomsfall som drabbat SSAB i Luleå – och ber nu om hjälp från personer som upplevt…

Read more »

Polisen har hört sjuka på SSAB – näsblod och magproblemNäsblod. Magproblem. Andningssvårigheter. Det är några av symptomen som de sjuka arbetarna på SSAB:s bygge har uppgett för polis. – Att arbetet har stoppats säg

Read more »