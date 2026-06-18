Forskning: Fattiga stannar kvar vid renovering - blir inlåsta av höga hyror

Ny forskning visar att det är främstfattiga hyresgäster som stannar kvar när flerbostadshus renoveras, inte de som flyttar. Detta skapar stora livssituationer och gör att många måste söka socialbidrag för att klara hyreshöjningar som kan överstiga 60 procent. Forskare vädjar för en ny debatt om finansiering av renoveringar.

När flerbostadshus renoveras höjs ofta hyran kraftigt. I debatten har begreppet renovräkningar präglats för att beskriva hur låginkomsttagare tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran.

Men ny forskning visar motsatsen: det är främst fattiga hyresgäster som stannar kvar. Detta har stora konsekvenser för deras livskvalitet och för samhället. En av dem som drabbats hårt är Christer Sambring, 61 år, som bor i en hyresrätt i Högdalen, Stockholm. Mellan 2018 och 2021 renoverades hans hus och hyran ökade med 62 procent.

Från nästan 4 400 kronor till 10 500 kronor per månad. Han blev tvungen att söka socialbidrag för att klara av kostnaderna, trots att han aldrig behövt hjälp tidigare. Det är en värdelös känsla och pinsamt att behöva ta emot matkassar från välgörenhet. Även om han letar efter billigare lägenheter, märker han att många håller på att renoveras och han skulle riskera att hamna i samma situation.

Han trivs i Högdalen efter över 20 år och vill inte flytta till andra förorter. Han har aldrig behövt ansöka om bidrag tidigare, alltid klarat sig själv. Det här är värdelöst, säger han. - Jag kan inte unna mig något.

Det går till käk och andra nödvändiga saker, som färdtjänst som jag måste pynta för. Jag måste dessutom ansöka om socialbidraget varje månad och det är inte givet att jag får det. Forskararna Ida Borg från Stockholms universitet och Åse Richard från Uppsala universitet har undersökt mönstren. Borg använder kvantitativa metoder för att se vilka som flyttar innan, under och efter en renovering.

Resultatet visar att det är personer med högre inkomst som har större sannolikhet att flytta, medan låginkomsttagare stannar kvar. De blir i praktiken inlåsta eftersom det saknas alternativ på bostadsmarknaden för dem. De kan inte efterfråga annan typ av bostad även om de vill. Om hela bostadsbeståndet renoveras och hyrorna höjs kommer situationen att förvärras.

Richard har i sin avhandling sett att låginkomsttagare visst flyttar bort, men att det också är låginkomsttagare som flyttar in, vilket håller sammansättningen relativt oförändrad. Vissa fattiga blir undanträngda men andra fastnar, ofta på grund av att de inte får beviljade bolån. - När vi har sådana här kryphål i hyressättningssystemet där standardhöjningar leder till så höga hyreshöjningar, då måste vi fråga oss var hamnar kostnaderna? På den enskilde, på staten eller kommunen?

Vi måste diskutera andra sätt att finansiera renoveringar, säger Ida Borg. Miljonprogrammets bostäder, byggda mellan 1965 och 1974, står nu inför omfattande renoveringar. Ungefär 330 000 lägenheter behöver upprustning, varav 140 000 akut. Kostnaderna är höga och leder ofta till hyreshöjningar på över 60 procent för att kalkylen ska gå ihop.

På senaste decenniet har redan en halv miljon lägenheter renoverats, vilket ibland har väckt protester och mediauppmärksamhet. Problemet blir att de som bor kvar är de med lägst ekonomisk边际 och de måste anpassa sina levnadsvillkor till en mycket högre kostnad. Många måste söka socialbidrag, besöka matbanker och göra avkall på alla slags nöjen. Samtidigt är det svårt att hitta billigare bostäder eftersom även de renoveras.

Denna situation riskerar att skapa en allt större grupp av ekonomiskt utsatta i städernas mest omfattande bostadsområden. Forskarna understryker att det behövs en bred diskussion om hur renoveringar finansieras och hur hyressättningen kan utformas så att den inte slungar ut de fattigaste från sina hem. Samtidigt måste bostadsmarknaden göras mer tillgänglig för låginkomsttagare så att de faktiskt har ett alternativ att flytta till om de vill. - Vi ser snarare att människor blir inlåsa.

Medan de med högre inkomst passerar på att flytta på grund av vanliga orsaker, som nytt jobb eller familj, saknas det för låginkomsttagare alternativ på bostadsmarknaden, säger Borg





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Hyreshöjning Renovering Bostad Fattigdom Socialbidrag Miljonprogram Forskning

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