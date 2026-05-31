Forskning fokuserar på syskon till kriminella: Bakom kulisserna i familjer med grov kriminalitet

Ett nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet satsar på att belysa de unga syskon till kriminella. Intervjuer med mellan 40 och 50 personer som vuxit upp med kriminella syskon syftar till att förstå deras uppväxt och livssituation. Trots personlig risk och osynlighet i samhället berättar unga som Jasmine om att möta utmaningar som ansvarsburden i familjen,与此同时 brist på stöd. Projektet vill också undersöka hur syskonskap kan vara både en riskfaktor och en stödfaktor.

Jag älskar ju min bror. Men jag står inte bakom det han gjort och jag är lite rädd att bli dömd om jag berättar, säger Jasmine.

I klippet hör du mer av hennes historia som syskon till kriminella och om forskningsprojektet på Malmö universitet. Jasmine vet allt om hur det är att vara anhörig till grovt kriminella. Nu startar ett forskningsprojekt vid Malmö universitet som ska ta reda på mer om gruppen unga syskon till kriminella. Jasmine har flera kriminella bröder.

Själv är hon akademiskt utbildad men på jobbet är det ingen som vet om familjesituationen. Redan som tonåring fick Jasmine ta stort ansvar i familjen. Till exempel genom att följa med på rättegångar och tolka åt föräldrarna. Hon själv är inte dömd för något brott, men greps en gång efter att polisen hittat ammunition i en lägenhet där också hennes gamla pass låg.

Till slut köpte polisens hennes förklaring att hon inte hade något med ammunitionen att göra. Som vuxen stormades föräldrahemmet också en gång under en middag och polisen grep ena brodern. Att bryta med syskonen har inte varit ett alternativ för Jasmine. Jag vet att han inte skadat mig medvetet.

Han har inte något konsekvenstänk. Och han behöver mig, säger hon om en av bröderna. Forskare vid Malmö universitet ska nu intervjua mellan 40 och 50 syskon till kriminella och kriminella för att bättre förstå hur personer som Jasmine påverkas under uppväxten och senare i livet. Bara för att man är kriminell så kan man fortfarande vara ett bra syskon.

Vi vill titta på detta nu för att vi har en situation där fler unga dras in i grov kriminalitet och det innebär att påverkan på syskon har blivit mycket mer akut, säger Sara Eldén, professor i sociologi. Jasmine menar att hon behövt mer stöd, men något sådant har inte funnits. Varken från samhället eller föräldrarna som inte heller lyckats hålla hennes syskon borta från kriminalitet. Jasmine intervjuas i nya SVT Play-serien Anon.

Unga syskon till kriminella har under senare år identifierats som en grupp i risk. De löper stor risk att själva utsättas för och bli inblandade i kriminalitet. Syskonskap är samtidigt en mycket viktig relation under uppväxten, sett till identitetsskapande, förmedlande av socialt kapital, omsorg och stöd. Unga syskon till kriminella är en i både forskning och samhällsdiskurs osynlig grupp, som med nuvarande samhällsutveckling - med fler unga i kriminalitet, sänkt straffålder och fler frihetsberövade unga - kan förväntas växa.

Forskningsprojektet Syskonskap som stöd och risk ska bidra med kunskap om syskonskap och kriminalitet med utgångspunkt i de ungas egna berättelser. Studien ska undersöka hur syskon påverkas av att ha kriminella syskon





