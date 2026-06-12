En åttiotalårig mans försvinnande vid Österdalsälven söks av polis. Konstnären David Hockney har avlidit. Ett kinesiskt bolaget i Eskilstuna backar om att använda giftig kemikalie. En flygolycka med JAS-plan orsakades av felaktigt TCAS-larm. Fyra misstänkta släpptes på fri fot. Aftonbladet beskriver sin tjänst för nyhetstips.

En åttiotalårig man försvann under torsdagsmorgonen under en fisketur vid Österdalsälven i Karlsarvet. Polis och frivilliga söker i området och har hittat hans bil. I ett annat ärende planerar det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i en batterifabrik, men har sedan backat efter massiva protester.

Ytterligare en botemedel handlar om en olycka där ett passagerarplan tvingades till en undanmanöver av två JAS-plan. Statens haverikommission har pekat på ett felaktigt utlöstTCAS-system. I konsten är den brittiske konstnären David Hockney död. Han blev 88 år och var en central gestalt i modern konst.

I ett annat ärende har fyra personer som var frihetsberövade i ett urdrop setts släppta på fri fot, enligt kammaråklagare. Dessutom finns en lång beskrivning av Aftonbladets tjänst Tipsa! och regler för att skicka in tips, vilket sträcker sig över flera avsnitt, inklusive källskydd, ersättning och riktlinjer för att ta bilder på olycksplatser. Denna del av texten är mer tekniskt och relaterad till redaktionell verksamhet snarare än nyhetsinhalt





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