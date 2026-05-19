Förslag om att flytta SVT och SR till Kista för att skapa bostäder på Gärdet

Sverigedemokraterna föreslår att riva public service-byggnaderna på Gärdet för att bygga bostäder i klassisk stil och flytta verksamheten till Kista för att öka tryggheten där.

Förslaget att riva de nuvarande lokalerna för Sveriges Television och Sveriges Radio på Gärdet i Stockholm är inte bara en fråga om stadsplanering, utan en bredare vision om både arkitektur och samhällsstruktur.

Enligt Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm, skulle de modernistiska byggnaderna på Oxenstiernsgatan med fördel kunna ersättas av ett helt nytt bostadsområde. Detta område skulle utformas enligt principerna för klassisk arkitektur, vilket står i skarp kontrast till den nuvarande betongestetiken.

I en stad som Stockholm, där bostadsbristen är ett ständigt återkommande problem och där Hyresgästföreningen pekar på ett akut behov av fler lägenheter, ses detta som en möjlighet att effektivt utnyttja värdefull mark i centrala lägen för att skapa faktiska hem åt medborgarna istället för att låta stora kontorskomplex dominera stadsbilden. En central del av argumentationen handlar om den journalistiska miljön och dess påverkan på innehållet i public service.

Genom att beskriva TV- och radiohusen som elfenbenstorn menar man att det finns en fysisk och psykologisk distans mellan journalisterna och den verklighet som vanliga människor lever i. Denna isolering anses bidra till en bristande förståelse för folkets vardag och behov, vilket i sin tur speglas i den kritik som ofta riktas mot mediernas vinklingar. Genom att tvinga public service-anställda att lämna sin nuvarande komfortzon och flytta till en annan del av staden, hoppas man kunna bryta denna bubbla.

Tanken är att en ny miljö skulle kunna stimulera en mer jordnära och representativ journalistik som är bättre förankrad i samhället i stort. Destinationen för flytten är Kista, en stadsdel som är känd som ett teknikcentrum men som också kämpar med betydande sociala utmaningar. Gabriel Kroon betonar att otryggheten i Kista, särskilt under kvällstid, är ett allvarligt samhällsproblem. När stora arbetsgivare lämnar området försämras situationen ytterligare, både socialt och ekonomiskt.

Genom att etablera SVT och SR i Kista skulle man inte bara tillföra tusentals välutbildade medarbetare, utan också skapa en ny dynamik i området. De anställda skulle kunna fungera som förebilder och bidra till en ökad närvaro av människor i det offentliga rummet under dagtid, vilket i förlängningen kan leda till en ökad trygghetskänsla och en positiv utveckling för stadsdelen. Frågan om logistik och pendling lyfts också fram som ett argument för flytten.

Även om buss 76 skulle få färre passagerare, finns det utmärkta alternativ för de anställda. Tunnelbanans blå linje erbjuder en snabb och effektiv förbindelse från T-Centralen till Kista, vilket gör resan till en möjlighet för reflektion, läsning eller förberedelser inför arbetsdagen. För dem som föredrar bil är restiden kort och parkeringsmöjligheterna i Kista är betydligt mer omfattande än i centrala Stockholm. Även cyklister skulle ha goda förutsättningar tack vare välutbyggda cykelbanor som binder samman staden.

Denna praktiska aspekt understryker att flytten är fullt genomförbar utan att det skulle innebära ett oöverstigligt hinder för personalen. Avslutningsvis presenteras förslaget som en politisk möjlighet som sträcker sig över partigränserna. Det antyds att idén är så pass konstruktiv att den borde ha initierats av Socialdemokraterna, vilket pekar på en önskan om en bredare politisk enighet kring stadsutveckling och bostadsbyggande.

Det handlar om att prioritera medborgarnas behov av bostäder och att våga utmana etablerade strukturer för att skapa ett mer balanserat Stockholm. Genom att kombinera behovet av bostäder i innerstaden med behovet av social lyftning i förorten, skapas en vision där både arkitektonisk skönhet och samhällelig nytta går hand i hand





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SVT SR Kista Stadsplanering Bostadsbrist

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran: Har svarat på USA:s förslag | Senaste nytt på SvDIrans utrikesdepartement uppger att de har svarat på USA:s senaste förslag i fredsförhandlingarna.

Read more »

Regeringens utredare förser partierna med förslag för höjd fängelsekapacitet och flexibiligare häktningsreglerUtredningen föreslår among andra att rätten till enrum i häkte avskaffas; ändrade frister för verkställighet av fängelsestraff i häkte; fler straff ska kunna verkställas genom fotboja.

Read more »

Förslag: Slopa rätten till eget rum i häktetAvskaffa rätten för häktade att ha ett eget rum, föreslår regeringens utredare. Det är ett av flera förslag som ska ge Kriminalvården mer flexibilitet för att få fram fler häktes- och fängelseplatser.

Read more »

Medieuppgifter: USA tycker inte Irans uppdaterade förslag…USA ser inte det uppdaterade iranska fredsförslaget som en meningsfull förbättring och anser inte att det räcker för att få till ett avtal.Det rapporterar…

Read more »