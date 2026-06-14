Johan Forssell (M) varnar för att ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan leda till att personer med antisemitiska och terrorpositivaåsikter får tillgång till Regeringskansliet och påverkar svensk säkerhet. artikeln lyfter frågor om Vänsterpartiets Europapolitik, deras stöd till organisationer med koppling till terror, och de många kandidater som strukits för extrema åsikter. Forssell anser att Socialdemokraterna nonchalerar riskerna och att Vänsterpartiet жал gown som ett systematiskt säkerhetshot.

Johan Forssell från Moderaterna lyfter en allvarlig säkerhet svarning om vad som kan hända om Socialdemokraterna med Magdalena Andersson i spetsen bildar en regering med Vänsterpartiet .

Hans huvudargument är att risken för att personer med antisemitiska eller terrorpositivaåsikter får tillgång till Regeringskansliet och dess säkerhetsklassade information är för stor. Detta utvecklades i en kommentar där han hävdar att Vänsterpartiet inte bara underminerar Sveriges säkerhet genom sina Europapolitiskapositioner utan också genom en uppvisad tolerans för extrerma åsikter bland sin kandidatmassa. Forssell pekar på att Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som röstade emot militärt stöd till Ukraina 2022 och vill lämna både EU och NATO.

Dessutom har partiet under mandatperioden gett miljonstöd till organisationer som kopplats till terrorhyllande grupper. Den mest uppmärksamhetsvädjande punkten är de många avslöjanden om V-kandidater som uttryckt antisemitiska och terrorpositiva åsikter, vilket lett till att samtliga 25 granskade kandidater strukits från listan. En tidigare skandal innebar att riksdagsledamöter tvingades lämna sina uppdrag, och trots att partiledare Nooshi Dadgostar meddelade att man skulle ta tag i problemen anser Forssell att det finns en tillåtande struktur inom partiet som främjar sådana personer.

Hans slutsats är att det inte handlar om några enskilda rötägg utan om ett systematiskt problem. Socialdemokraterna har enligt Aftonbladet svarat med att ta hela frågan lätt och inte sett något hinder för ett samarbete med Vänsterpartiet. Forssell använder detta som ett exempel på hur Socialdemokraterna minimerar riskerna. Den verkligt allvarliga aspekten enligt honom är inte bara Vänsterpartiets eventuella regeringsduglighet, utan de långsiktiga konsekvenserna för Sveriges säkerhet.

Med Vänsterpartiet i regeringen skulle personer med djupt skadliga värderingar kunna få inflytande över avgörande beslut, som t.ex. vilka som får svenskt medborgarskap. När Säkerhetspolisen avslår en ansökan av säkerhetsskäl kan regeringen överklaga beslutet, och en ökad invandring som Vänsterpartiet vill främja skulle leda till fler sådana ärenden. Forssell påstår att V vill ha vetorätt på Säpos bedömningar av säkerhetsrisker, vilket skulle undergräva professionella säkerhetsbedömningar.

Beräkningar visar att ett samarbete mellan V, MP och S om en solidarisk fördelning av flyktingmottagandet innebär en ökning med 280 procent, drygt 19000 asylsökande per år. En sådan kraftig ökning skulle oundvikligen innebära fler personer som utgör ett hot mot svenska medborgare som tar sig in i landet.

Forssell avslutar med att sammanfatta hela Vänsterpartiet som ett stort hot mot Sveriges säkerhet, med tanke på deras EU- och NATO-motstånd, deras historia med att stödja organisationer kopplade till terror, och deras uppenbara problem med att hålla antisemiter och terrorhyllare borta från kandidatlistor





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Säkerhet Vänsterpartiet Johan Forssell Regeringen Antisemitism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ledare: Socialdemokraterna ska inte rädda Tidös revolutionRegeringen och SD backar om förslaget att sätta 13-åringar i fängelse.

Read more »

Vänsterpartiet står fast – räknar med 50 personer till RegeringskanslietVänsterpartiets planerar för att sitta på stolar i regeringen efter valet 2026.

Read more »

Swedish Election News: Socialdemokraterna's Poor Showing, Antisemitism in V, and MoreThis news article discusses the latest poll results, the exclusion of a Swedish Democrat leader, and the proposed anti-Semitism resolution in the Swedish Social Democratic Party. It also covers the Swedish People's Party's stance on healthcare and the debate on banning religious symbols in public places.

Read more »

DEBATT: Det behövs mer statlig styrningLiberalerna skär inte ner i skolan, som Vänsterpartiet påstår – tvärtom, skriver Joar Forssell (L).

Read more »