Försvarsmaktens materielverk har tecknat ett ramavtal om minkastare för 4 miljarder kronor. Samtidigt har Iran och USA undertecknat ett avtal om vapenvila som öppnar för trafik i Hormuzsundet. EU-parlamentet har röstat för hårdare utvisningsregler, och inom sporten gjorde Kongo-Kinshasa historia med en poäng mot Portugal i VM.

Försvarsmakt ens materielverk ( FMV ) har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt fyra miljarder kronor. Det rapporteras av flera svenska medier.

Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2, som lägger ut stridsvagnsminor, och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence. Detta system har använts av flera europeiska försvar och har visat sig effektivt i olika terränger. I andra nyheter har en person omkommit i en Attack mot ryska Rostov under natten mot torsdag, enligt uppgift från regionens guvernör. Samtidigt har huvudstaden Kiev i Ukraina utsatts för robotattacker, enligt stadens militärledning.

AFP-journalister på plats har rapporterat att de hört ljudet av en robot och två explosioner samt att människor rusat mot skydd. Ännu finns inga bekräftade uppgifter om dödade eller skadade i Ukraina kopplade till denna attack. På den internationella scenen har Iran och USA undertecknat ett samförståndsavtal om vapenvila som nu har trätt i kraft, enligt källor som Medelarlandet Pakistan och andra. Avtalet innebär att Hormuzsundet ska öppnas direkt, vilket båda parter har enats om.

Detta undertecknande skedde under G7-mötet i Versailles, där USA:s president Donald Trump meddelade att dokumentet signerades av iransk president Masoud Pezeshkian. Trots att avtalet innehåller bestämmelser om att trafiken ska vara avgiftsfri, har iranske ledare, inklusive talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf, uttryckt att Iran kommer att ta betal för tjänster i sundet, vilket skapar spänning med internationell rätt. USA:s centralbank Federal Reserve har beslutat att behålla styrräntan oförändrad på 3,50-3,75 procent, enligt CNBC.

Detta besked kom från den nyligen utnämnde chefen Kevin Warsh, som ersatte Jerome Powell. President Trump har tidigare kritiserat Powell för att inte sänka räntan, vilket gör Warshs första besked intresseväckande. Inom sporten har det sket sig en dramatisk match i fotbolls-VM när Portugal möter Kongo-Kinshasa. Portugal fick en tidig ledning efter ett mål av João Neves i den sjätte minuten, men kongoleserna jämnade till innan halvtid genom Yoane Wissa.

Trots att Cristiano Ronaldo spelade hela 90 minuter kunde Portugal inte få något fler mål och matchen slutade oavgjord 1-1, vilket ger Kongo-Kinshasa en historisk poäng i deras första VM-match på 52 år. På det politiska området har EU-parlamentet röstat för hårdare regler för utvisningar, vilket öppnar för att samla utvisade personer i läger utanför unionen. Beslutet vann med 418 ja-röster mot 218 nej.

Högerpartierna hyllade beslutet med rop som skicka tillbaka dem, medan miljöpartier kritiserade det som att bygga murar mot flyktingar som behöver skydd. I Sverige har en person gripits efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm enligt uppgift från åklagaren. Vetenskapliga nyheter visar att norska forskningsinstitutet Norsar har upptäckt att mängden människor på en fotbollsmatch kan skapa seismiska vibrationer. De tydligaste utslagen kom vid Erling Braut Haalands mål i matchen, vilket visar hur stora folkmassor påverkar marken.

Slutligen rapporteras att Louvren i Paris, världens mest besökta museum, har ekonomiska problem och svårt att finansiera nödvändiga upprustningar





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