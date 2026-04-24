Försvarsmakten utvecklar nya underkläder för kvinnliga medarbetare efter klagomål. SEB sänker bolåneräntan. Isblock stoppar klättrare på Mount Everest. Tokyo uppmuntrar shorts på arbetsplatsen.

Försvarsmakten tar nu steg för att förbättra arbetsförhållandena för sina kvinnliga medarbetare genom att utveckla nya underkläder, efter långvariga klagomål om obekväma och skadliga trosor.

Kvinnliga värnpliktiga och militärer har rapporterat om problem som orsakar fysisk skada, inklusive skador och köttsår. Detta initiativ, som genomförs i samarbete med företaget Astrid Wild, syftar till att säkerställa att kvinnor inom Försvarsmakten har samma förutsättningar som män att utföra sina uppdrag effektivt och utan onödigt obehag. Projektet understryker Försvarsmaktens engagemang för jämställdhet och arbetsmiljö.

Parallellt med detta har SEB sänkt räntan på rörliga bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter, vilket resulterar i en ny listränta på 3,94 procent. Denna sänkning kommer i en tid av ekonomisk osäkerhet och kan påverka många hushåll. I Tokyo har myndigheterna dessutom lanserat en ovanlig uppmaning till offentliganställda att bära shorts på jobbet.

Detta initiativ är en del av en bredare strategi för att minska energiförbrukningen, särskilt luftkonditionering, i ljuset av de ökande kostnaderna som följer av den globala situationen. Guvernören Yuriko Koike betonar vikten av bekväma och luftiga kläder, inklusive pikétröjor, t-shirts och sneakers, och uppmuntrar till användning av shorts där arbetsuppgifterna tillåter. På Mount Everest har vägen till det första lägret stoppats av ett 30 meter högt isblock, vilket skapar utmaningar för bergsbestigare inför högsäsongen.

De erfarna "isfallsdoktorerna" har ännu inte kunnat hitta en säker väg runt glaciärblocket, vilket innebär att klättrare tvingas vänta. Purnima Shrestha, en erfaren klättrare, befarar att detta kan leda till "trafikstockningar" på vägen till toppen.

