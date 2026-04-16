Försvarsutskottet vill granska Jas Gripen-affär med Thailand

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) vill kalla försvarsminister Pål Jonsson (M) till utskottet för att svara på frågor om Sveriges Jas Gripen-avtal med Thailand. Bakgrunden är anklagelser om att Thailand använt svenska stridsplan i konflikter, vilket strider mot reglerna för export av krigsmateriel. Hultqvist vill veta varför regeringen inte involverade Exportkreditnämnden och hur man säkerställt att känna teknisk information om Jas prestanda inte läckt till tredje part, som Kina.

Peter Hultqvist, ordförande för riksdagens försvarsutskott och representant för Socialdemokraterna, har uttryckt en önskan om att försvarsminister Pål Jonsson (Moderaterna) ska kallas till försvarsutskottet . Denna begäran kommer i kölvattnet av uppgifter som framkommit i TV4:s granskande program Kalla Fakta, vilka pekar på att Thailand kan ha använt de svenska Jas Gripen -planen i konflikter. Detta är problematiskt eftersom export av krigsmateriel till länder i pågående konflikter är föremål för strikta regleringar.

Hultqvist framhåller i en intervju vikten av att utreda regeringens agerande kring detta avtal. Han lyfter fram två centrala frågor: För det första, varför regeringen valde att inte vända sig till Exportkreditnämnden i samband med affären. Denna instans spelar en viktig roll vid export av större affärer och granskar bland annat risker och efterlevnad av internationella regelverk. För det andra, hur regeringen har säkerställt att de skyddsmekanismer som är inbyggda i avtalet verkligen fungerar. Det handlar specifikt om att förhindra att känslig teknisk information om Jas prestanda skulle kunna analyseras av andra länder, såsom Kina, och hur man garanterar att sådan kunskapsöverföring inte sker. Frågorna rör alltså både den formella processen och den faktiska säkerheten kring teknologin.

Detta ärende väcker viktiga frågor om Sveriges ansvar vid export av militär utrustning och vikten av transparens och noggrannhet i dessa processer. Försvarsutskottets granskning kan komma att leda till en djupare förståelse för hur den nuvarande regeringen hanterar dessa känsliga frågor och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att stärka kontrollen och efterlevnaden av internationella vapenexportregler. Situationen understryker behovet av att svenska stridsflygplan, och den teknologi de representerar, inte hamnar i situationer där de kan bidra till eskalering av konflikter eller där svensk teknologi kan läcka till obehöriga parter. Debatten kring Jas Gripen-affären med Thailand är långt ifrån över och förväntas fortsätta inom de politiska kretsarna i Sverige





