Försvunnen ung man i Nyköping, mutbrottsutredning mot Kriminalvårdens personal och ökade inbrott på äldreboenden

Polisen letar efter en 20‑årig man i Nyköping samtidigt som Kriminalvården åtalar 15 anställda för mutbrott. Samtidigt har inbrott på äldreboenden ökat i flera orter, vilket har lett till en nationell varningskampanj.

Polisen i Nyköping har sedan förmiddagen letat efter en ung man i 20‑årsåldern som försvunnit under oklara omständigheter. Den senaste informationen pekar på att den saknade sågs sista gången i närheten av en skola, där han stod utanför en skolbyggnad tillsammans med en kamrat.

Välbehörigheten i området har ökat och flera frivilliga har varit med och sökt, men än så länge har inga spår av mannen kunnat fastställas. Polisen har också genomfört en bredare patrullering i stadsdelen för att snabbt kunna lokalisera honom och har uppmanat allmänheten att kontakta myndigheterna om någon har sett eller hört något som kan leda till en ledtråd. Samtidigt har Kriminalvårdens personalansvarsnämnd tagit ett betydande steg i en intern korruptionsutredning.

Tjugo‑fem anställda anklagas för att ha mottagit gåvor och förmåner som kan ha påverkat deras opartiskhet i tjänsten. Under år 2023 bjöds tolv medarbetare in till ett lyxigt spahotell i Västerås, där en del av dem dessutom övernattade. En annan grupp på tre anställda mottog ett generöst julbord under föregående år. En intern utredning har fastställt att sådana förmåner strider mot Kriminalvårdens etiska riktlinjer, vilka tydligt föreskriver att personalen aldrig får ta emot gåvor som kan uppfattas som påverkan.

Personalen har därför blivit åtalsskyldig för misstänkt mutbrott och är nu föremål för rättslig prövning. Denna incident belyser de strikta normerna för integritet och transparent affärspraxis inom myndigheten och har väckt stor debatt om behovet av hårdare kontroller av leverantörers relationer till offentliga institutioner. I andra delar av landet har polisen rapporterat ett upptrappat antal inbrott på äldreboenden och privata boenden i flera småort.

I Lekeryd har två okända personer brutit sig in i en lägenhet och stulit en äldre dams plånbok, medan i Anneberg har en kvinna i 80‑årsåldern förlorat kontanter efter att en intrångsgrupp plundrat hennes rum. Polisen har ännu inte gjort några gripanden, men har starkt bett allmänheten att hålla ytterdörrar låsta och vara vaksam på okända personer som rör sig i bostadsområden.

En pressrelease från polisens regionstation påpekar att dessa händelser sannolikt är en del av en organiserad ring som utnyttjar äldreomsorgens sårbarhet. Samtidigt har polisen uppmanat alla med möjlighet att lämna in tips - anonymt eller öppet - via Aftonbladets Tipsa‑tjänst, där tips kan leda till både ersättning och ett starkare skydd för de drabbade





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Försvunnen Man Kriminalvården Mutbrott Inbrott Äldreboenden Polisutredning Offentlig Integritet

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