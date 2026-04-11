Fortnox lanserar komplett erbjudande för nystartade företag: Från idé till framgång

Fortnox lanserar ett omfattande erbjudande för blivande företagare, med syfte att förenkla och underlätta hela processen från idé till färdigt bolag och vidare ut i företagslivet. Erbjudandet inkluderar allt från rådgivning till praktisk hjälp med bolagsbildning och ekonomihantering. Detta paket är utformat för att sänka trösklarna för de som drömmer om att starta eget. Med erbjudandet får nya kunder en rabatt på 30% tills vidare, för endast 419 kr/mån (ord. pris 599 kr/mån) i 12 månader.

Alla priser är inklusive moms och gäller endast för nya kunder. En viktig del av erbjudandet är den personliga rådgivningen. Blivande företagare får möjlighet till ett 30-minuters samtal med en expert för att få svar på sina frågor. Många av frågorna är återkommande: Hur fungerar moms? Behöver jag F-skatt? Hur ordnar jag bankkonto? Kan jag sköta bokföringen själv? Fortnox fungerar som en mänsklig vägvisare i det som annars kan upplevas som en digital djungel. Utöver rådgivning hanterar Fortnox även det praktiska kring bolagsbildningen, till exempel kontakten med Bolagsverket, hjälp med F-skatt, moms och bankansökan. Frida Svartengren på Friday Collective är ett exempel på någon som tagit steget med hjälp av Fortnox. Hon hade en klar idé men saknade kunskap om hur hon konkret skulle starta. Med rätt stöd gick hon från osäkerhet till klarhet. Valet av bolagsform är en av de vanligaste frågorna bland blivande entreprenörer. Fortnox erbjuder lösningar för både snabba och mer flexibla bolagsstarter. För den som vill komma igång snabbt finns möjligheten att köpa ett färdigregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag. Bolaget är redan registrerat, men utan tidigare verksamhet och kan vara redo att användas inom några timmar. För den som vill anpassa detaljerna från början finns möjligheten att starta från grunden, vilket ger full flexibilitet även om processen tar lite längre tid. När bolaget väl är i gång skiftar fokus snabbt; från att starta till att driva. Här blir struktur avgörande och det finns fördelar med att ha allt på ett ställe. Fortnox samlar bokföring, fakturering, lön och andra centrala funktioner i en plattform, där mycket sker automatiskt. Det kan förenkla administrationen för nystartade företag. Den som startar aktiebolag via Fortnox kan välja ett valfritt programpaket utan kostnad i sex månader. Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket innebär att företaget självt kan äga tillgångar, ingå avtal och låna pengar. Som ägare är man vanligtvis inte personligt ansvarig för bolagets skulder, vilket skyddar den privata ekonomin om företaget hamnar i ekonomiska svårigheter. I ett aktiebolag finns möjlighet att ta ut utdelning från bolagets överskott utöver vanlig lön. På så sätt kan ägaren kombinera lön och vinstutdelning. Ett aktiebolag uppfattas ofta som mer seriöst än en enskild firma, vilket kan öppna dörren till fler och större affärsmöjligheter. Dessutom ger bolagsformen bättre förutsättningar för tillväxt, bland annat eftersom den ekonomiska risken minskar vid anställning av personal. Fortnox är en central aktör för svenskt nyföretagande och möter dagligen personer som har både driv och idé, men som tvekar inför allt det praktiska runt omkring. Målet är att fler ska våga ta steget och att det ska vara enkelt att gå från idé till företag. Dessutom lyfts vikten av digitala processer och hållbarhet i företagandet, samt vikten av rätt finansiering vid rätt tillfälle för att stärka företagares likviditet. Företag som Evolve använder sig av Fortnox för att bygga framtidens byrå





