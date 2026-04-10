Fortnox Lättar Starten för Företagare: Erbjuder Omfattande Stöd och Rabatt

Fortnox lanserar ett komplett startpaket för blivande företagare, inklusive rådgivning, praktisk hjälp med bolagsbildning och en attraktiv rabatt. Syftet är att underlätta hela processen från idé till färdigt företag och göra det enklare att starta och driva eget.

Fortnox lanserar ett omfattande erbjudande för blivande företagare, med syfte att förenkla och underlätta hela processen från idé till färdigt bolag och vidare ut i företagslivet. Erbjudandet inkluderar ett startpaket som hjälper nya företagare att sänka trösklarna och komma igång på ett smidigt sätt. En av de som tagit steget är Frida Svartengren, som grundade Friday Collective. Hon upplevde en tydlig idé, men saknade initialt kunskap om hur hon skulle gå tillväga.

Genom att få personlig vägledning från Fortnox kunde hon överkomma osäkerheten och konkretisera sina planer. Hon fick hjälp med allt från bolagsform till ekonomi och upplevde att stödet gjorde starten mer hanterbar. Erbjudandet inkluderar en 30-minuters konsultation med experter som svarar på vanliga frågor om moms, F-skatt, bankkonto och bokföring. Fortnox fungerar som en mänsklig vägvisare i en digital värld som kan upplevas som komplex. Utöver rådgivning hanterar Fortnox även praktiska aspekter som Bolagsverket-kontakter och hjälp med F-skatt, moms och bankansökan. Frida valde ett färdigregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag, för att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet. Valet av bolagsform är en av de vanligaste frågorna för blivande entreprenörer. För många är aktiebolag ett naturligt val, eftersom det skapar en tydlig gräns mellan privat och företagsekonomi. Ett färdigregistrerat aktiebolag är en snabb lösning för den som prioriterar trygghet och snabbhet, då bolaget redan är registrerat och kan vara redo att användas inom några timmar. För de som önskar mer flexibilitet finns möjligheten att starta från grunden, även om processen tar lite längre tid. Fortnox är en central aktör för nyföretagande i Sverige, och vart femte aktiebolag som registreras görs genom deras plattform. De möter dagligen individer med driv och idéer, men som tvekar inför det praktiska. Deras mål är att göra det enklare att ta steget från idé till företag. När bolaget är igång skiftar fokus till att driva verksamheten effektivt. Här blir struktur avgörande och Fortnox erbjuder en plattform som samlar bokföring, fakturering, lön och andra centrala funktioner. Detta automatiserar många processer och underlättar administrationen för nystartade företag. Frida Svartengren upplevde en smidig övergång med hjälp av Fortnox. För de som startar aktiebolag via Fortnox erbjuds ett kostnadsfritt programpaket i sex månader. Detta inkluderar bland annat fakturering, bokföring och hantering av kvitton och utlägg. Att välja aktiebolag som bolagsform har flera fördelar. Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket innebär att företaget kan äga tillgångar, ingå avtal och låna pengar. Ägaren är vanligtvis inte personligt ansvarig för bolagets skulder, vilket skyddar den privata ekonomin. I ett aktiebolag finns också möjlighet till utdelning utöver lön, vilket ger ägaren flexibilitet i sin inkomst. Ett aktiebolag uppfattas ofta som mer seriöst än enskild firma, vilket kan öppna dörren till fler och större affärsmöjligheter. Bolagsformen skapar bättre förutsättningar för tillväxt, inklusive minskad ekonomisk risk vid anställning av personal. Evolve bygger framtidens byrå med Fortnox och Aspia, med digitala processer och hållbarhet i fokus. De samarbetar för att stärka både varandra och deras kunder. Vidare presenteras även möjligheter till rätt finansiering vid rätt tillfälle för att ge företagare större kontroll över sin likviditet. Detta erbjudande ger en kraftfull start för nya företagare. För att locka nya kunder erbjuds ett särskilt introduktionserbjudande: 30% rabatt under de första 12 månaderna, vilket reducerar månadskostnaden till 419 kr (ord. pris 599 kr/mån), inklusive moms. Erbjudandet gäller endast nya kunder och bidrar till att göra företagandet mer tillgängligt och ekonomiskt överkomligt från start





