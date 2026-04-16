Fortnox sänker tröskeln för att starta eget – från idé till bolag med stöd och digitala lösningar

Fortnox erbjuder en helhetslösning för att underlätta för blivande företagare att starta och driva sina verksamheter. Genom personlig rådgivning och digitala verktyg minskar man osäkerheten kring bolagsbildning, ekonomi och administration.

Att ta steget och starta eget företag kan kännas överväldigande, med en mängd frågor kring allt från bolagsform till ekonomi och administration . Fortnox har identifierat denna utmaning och har utvecklat ett omfattande erbjudande som syftar till att sänka trösklarna för blivande entreprenörer. Erbjudandet sträcker sig från det initiala idéstadiet, genom hela processen av bolagsbildning, och vidare in i den dagliga driften av företaget.

Ett levande exempel på hur Fortnox stöd kan göra skillnad är Frida Svartengren som driver Friday Collective. Frida hade en klar vision för sin verksamhet, men saknade den konkreta kunskapen för att omvandla idén till ett registrerat företag. Hon beskriver själv känslan av osäkerhet: Jag visste vad jag ville göra, men inte hur jag skulle komma i gång. Det var många frågetecken kring allt från bolagsform till ekonomi. Genom att få tillgång till rätt stöd och personlig vägledning kunde hon dock omvandla denna osäkerhet till klarhet. Fridas erfarenhet belyser vikten av att ha någon att bolla tankar med och få konkret hjälp: Det gjorde stor skillnad att få prata med någon som kunde guida mig utifrån min situation. Det kändes plötsligt mycket mer konkret.

Centralt i Fortnox erbjudande är tjänsten Startsnack, där blivande företagare erbjuds ett 30-minuters samtal med en expert. Syftet är att ge svar på de vanligaste och mest kritiska frågorna som dyker upp inför en företagsstart. Dessa frågor kretsar ofta kring grundläggande koncept som moms, behovet av F-skatt, hur man öppnar ett bankkonto, och möjligheten att sköta bokföringen själv. David Söderberg, produktchef för Starta Företag på Fortnox, beskriver tjänstens funktion som en nödvändig guide: Vi fungerar som en mänsklig vägvisare i det som annars kan upplevas som en digital djungel. Utöver den initiala rådgivningen tar Fortnox även hand om de praktiska aspekterna av bolagsbildningen. Detta inkluderar hantering av kontakter med Bolagsverket, stöd med F-skatt och moms, samt assistans med bankansökan. Denna helhetsapproach säkerställer att företagaren kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att fastna i byråkrati.

För dem som prioriterar en snabb och trygg start har Fortnox ett erbjudande om färdigregistrerade aktiebolag, så kallade lagerbolag. Dessa bolag är redan registrerade men utan tidigare verksamhet, vilket möjliggör en omedelbar start av företagsaktiviteter. Frida valde själv denna lösning för att kunna komma igång med sin verksamhet snabbt. Valet av bolagsform är en av de mest frekventa frågorna bland nyblivna entreprenörer, och aktiebolaget framhålls ofta som ett naturligt steg. Aktiebolagets status som en egen juridisk person skapar en tydlig separation mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin, vilket är en viktig trygghetsfaktor. Denna bolagsform erbjuder också fördelar som skydd för den privata ekonomin om företaget skulle drabbas av ekonomiska svårigheter, då ägaren vanligtvis inte är personligt ansvarig för bolagets skulder. Dessutom ger ett aktiebolag möjlighet att ta ut utdelning utöver vanlig lön, vilket kan ge ägaren större flexibilitet och kontroll över sina intäkter. Många upplever också att ett aktiebolag uppfattas som mer seriöst, vilket kan öppna dörrar till fler affärsmöjligheter och underlätta för framtida tillväxt.

Fortnox position som en central aktör inom svenskt nyföretagande understryks av siffran att vart femte aktiebolag som registreras i Sverige startas via deras plattform. David Söderberg betonar företagets målsättning: Vi möter dagligen personer som har både driv och idé, men som tvekar inför allt det praktiska runt omkring. Vårt mål är att fler ska våga ta steget. Det ska vara enkelt att gå från idé till företag. När bolaget väl är etablerat och verksamheten är igång, skiftar fokus mot att driva och utveckla företaget. Här blir en strukturerad administration avgörande, och Fortnox lösning att samla alla centrala funktioner – som bokföring, fakturering, lönehantering och hantering av kvitton och utlägg – i en enda plattform förenklar administrationen avsevärt. Mycket av arbetet sker dessutom automatiskt, vilket sparar tid och resurser för nystartade företag. Som ett extra incitament erbjuds de som startar aktiebolag via Fortnox möjligheten att välja ett programpaket utan kostnad under sex månader, vilket ger en omedelbar tillgång till verktygen som behövs för att hantera företagets ekonomi och administration effektivt från start. Detta stöd, kombinerat med den ökade professionalismen som ett aktiebolag ofta medför, ger företagare bättre förutsättningar att lyckas och växa, inte minst genom att minska den ekonomiska risken vid eventuell framtida personalanställning. Att erbjuda rätt finansiering vid rätt tillfälle stärker ytterligare företagarens makt över sin likviditet och övergripande finansiella hälsa.





ANNONS: Segla i Kroatien – genom ett hav av 1000 öarGlid fram över kristallklara vatten, lägg till i charmiga kuststäder och stanna vid öar där naturen dominerar.Att segla i Kroatien ger dig friheten att

