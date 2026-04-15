Fortnox sänker tröskeln för att starta företag med förmånligt erbjudande

Fortnox lanserar ett nytt erbjudande som gör det enklare och billigare för nya kunder att starta eget företag. Genom att erbjuda en helhetslösning, från idé till färdigt bolag, och en rabatterad startpaket, minskar Fortnox de praktiska hindren för blivande entreprenörer.

Att ta steget att starta eget företag kan kännas som en överväldigande process, fylld av regler, formulär och ekonomiska överväganden. För att hjälpa blivande entreprenörer att navigera denna ibland komplexa värld, har Fortnox lanserat ett attraktivt erbjudande som sänker trösklarna och gör det enklare att förverkliga sina affärsidéer.

Erbjudandet, som gäller nya kunder, innebär en rabatt på 30% under de första tolv månaderna, vilket reducerar den månatliga kostnaden till endast 419 kr, jämfört med ordinarie priset på 599 kr. Detta gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i sin nya verksamhet från start. Alla angivna priser inkluderar moms. Fortnox helhetskoncept sträcker sig genom hela processen, från den initiala idén till att ett färdigt bolag är redo att verka på marknaden. Ett inspirerande exempel är Frida Svartengren, som driver Friday Collective. Hon hade en tydlig vision för sin verksamhet men saknade den konkreta kunskap som krävdes för att omvandla idén till verklighet. Genom Fortnox stöd kunde hon dock gå från en känsla av osäkerhet till att ha en klar och tydlig handlingsplan. Frida beskriver upplevelsen: Jag visste vad jag ville göra, men inte hur jag skulle komma i gång. Det var många frågetecken kring allt från bolagsform till ekonomi, säger hon. Det gjorde stor skillnad att få prata med någon som kunde guida mig utifrån min situation. Det kändes plötsligt mycket mer konkret. Detta understryker vikten av personlig rådgivning i en annars digitaliserad process. En central del av erbjudandet är Startsnack, en tjänst som ger blivande företagare möjlighet till ett 30-minuters samtal med en expert. Under detta samtal kan de få svar på de vanligaste frågorna som dyker upp inför en företagsstart, såsom hur moms fungerar, behovet av F-skatt, hur man öppnar ett bankkonto eller om man kan sköta bokföringen själv. David Söderberg, produktchef för Starta Företag på Fortnox, beskriver tjänsten som en mänsklig vägvisare i det som annars kan upplevas som en digital djungel. Förutom individuell rådgivning hanterar Fortnox även de praktiska momenten kring bolagsbildningen. Detta inkluderar bland annat kontakt med Bolagsverket, hjälp med ansökan om F-skatt och momsregistrering, samt stöd vid bankansökan. Frida valde exempelvis att köpa ett färdigregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag, vilket möjliggjorde en snabb start för hennes verksamhet. Valet av bolagsform är en av de mest frekventa frågorna bland blivande entreprenörer, och för många framstår aktiebolag som ett logiskt steg. Fördelarna med ett aktiebolag är många; det är en egen juridisk person, vilket skapar en tydlig avgränsning mellan företagets och ägarens privata ekonomi. Dessutom är det en attraktiv lösning för dem som prioriterar både snabbhet och trygghet, då bolaget redan är registrerat och kan vara redo för användning inom kort tid, utan tidigare verksamhet. Fortnox har etablerat sig som en betydande aktör inom svenskt nyföretagande, där vart femte aktiebolag som registreras i Sverige idag startas via deras plattform. Detta gör dem till en central partner för att driva tillväxt och innovation i landet. Målet är att fler ska våga ta klivet att starta eget, genom att göra processen enkel och tillgänglig. När bolaget väl är etablerat och verksamheten har kommit igång, skiftar fokus naturligtvis från att starta till att driva och utveckla företaget. I denna fas blir en god struktur och centraliserade lösningar avgörande. Fortnox erbjuder en heltäckande plattform som samlar alla centrala funktioner som bokföring, fakturering, lönehantering och andra administrativa verktyg. Genom automatisering och användarvänliga gränssnitt förenklar detta administrationen avsevärt för nystartade företag, vilket frigör tid och resurser som kan läggas på kärnverksamheten. Som en del av erbjudandet får den som startar ett aktiebolag via Fortnox även välja ett valfritt programpaket utan kostnad under de första sex månaderna. Detta innebär att man direkt kan komma igång med viktiga funktioner som fakturering, bokföring och hantering av kvitton och utlägg. Ett aktiebolag erbjuder flera fördelar som kan vara avgörande för ett nystartat företags framgång. Då det är en egen juridisk person kan företaget självständigt äga tillgångar, ingå avtal och ta lån. Som ägare är man vanligtvis inte personligt ansvarig för bolagets skulder, vilket ger en viktig trygghet för den privata ekonomin om företaget skulle drabbas av ekonomiska svårigheter. Utöver vanlig lön finns även möjligheten att ta ut utdelning från bolagets överskott, vilket ger ägaren flexibilitet att kombinera lön och vinstutdelning på ett optimalt sätt. Ett aktiebolag uppfattas ofta som mer seriöst av omvärlden, vilket kan öppna dörrar till fler och större affärsmöjligheter. Dessutom skapar bolagsformen bättre förutsättningar för framtida tillväxt, inte minst genom att minska den ekonomiska risken vid anställning av personal. Fortnox initiativ syftar till att revolutionera hur företag startas i Sverige, genom att erbjuda en lösning som eliminerar behovet av dyra konsulttimmar och gör vägen från idé till framgångsrik verksamhet smidigare än någonsin tidigare





