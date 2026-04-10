Fortnox underlättar företagandet: Från idé till framgång

Fortnox lanserar ett omfattande erbjudande för att underlätta för blivande företagare. Erbjudandet omfattar allt från rådgivning och bolagsbildning till integrerade plattformar för administration, vilket gör det enklare att starta och driva företag.

För att underlätta för blivande företagare har Fortnox lanserat ett omfattande erbjudande som stöttar hela processen, från idé till färdigt företag och vidare ut i näringslivet. Detta initiativ syftar till att minska de hinder som ofta möter entreprenörer i startfasen. Ett exempel på framgång är Frida Svartengren, grundare av Friday Collective, som med rätt stöd kunde förverkliga sin affärsidé.

Hon upplevde initialt osäkerhet kring praktiska frågor som bolagsform och ekonomi, men genom personlig rådgivning fick hon klarhet och kunde snabbt komma igång med sin verksamhet.\Fortnox erbjuder en rad tjänster för att underlätta företagandet. En central del är kostnadsfri rådgivning, där blivande företagare får 30 minuter med en expert för att besvara frågor om allt från moms och F-skatt till bankkonto och bokföring. Denna tjänst fungerar som en guide i den digitala djungeln, enligt David Söderberg, produktchef för Starta Företag på Fortnox. Utöver rådgivning hjälper Fortnox till med praktiska aspekter som bolagsbildning, kontakt med Bolagsverket och ansökan om F-skatt och moms. Frida Svartengren valde att köpa ett färdigregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag, vilket gav henne möjlighet att snabbt komma igång. Fortnox erbjuder också alternativet att starta ett aktiebolag från grunden för den som vill anpassa detaljerna. Faktum är att vart femte aktiebolag som registreras i Sverige idag startas genom Fortnox, vilket understryker deras centrala roll i det svenska nyföretagandet. Deras mål är att uppmuntra fler att våga ta steget från idé till företag genom att göra processen enkel.\När företaget väl är igång, skiftar fokus mot att driva verksamheten effektivt. Fortnox erbjuder en integrerad plattform som samlar bokföring, fakturering, lön och andra viktiga funktioner på ett ställe. Detta förenklar administrationen för nystartade företag, vilket gjorde att Frida Svartengren kunde fokusera på sin affär. De som startar aktiebolag via Fortnox får dessutom tillgång till ett kostnadsfritt programpaket i sex månader, vilket underlättar hanteringen av fakturor, bokföring och kvitton. Att välja aktiebolagsformen har flera fördelar. Aktiebolaget är en egen juridisk person, vilket innebär begränsat ekonomiskt ansvar för ägarna. Dessutom erbjuder aktiebolag möjligheten att ta ut utdelning från bolagets överskott och uppfattas ofta som mer trovärdigt, vilket kan öppna dörren till fler affärsmöjligheter och bättre förutsättningar för tillväxt. Fortnox strävar efter att vara en helhetslösning för entreprenörer, från första idén till framgångsrikt företagande





