Fortsatt våld och humanitär kris i Gaza trots vapenvila

Kriget i Gaza fortsätter att kräva civila liv och förvärra den humanitära situationen. Trots en vapenvila fortsätter israeliska attacker och tillgången till vatten och andra grundläggande behov är starkt begränsad. Lokalval har hållits på Västbanken och i Gaza.

Kriget i Gaza , som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, fortsätter att orsaka en förödande humanitär kris med tiotusentals civila dödsoffer.

Trots en vapenvila som inleddes den 10 oktober förra året, fortsätter israeliska attacker att döda och skada civila i Gaza. Sedan vapenvilan trädde i kraft har minst 811 människor dödats i israeliska attacker. Både Hamas och Israel anklagar varandra för att bryta mot vapenvilan, och tillgången för utländska journalister till Gaza är starkt begränsad. Israel tillåter endast journalister som är inbäddade med den israeliska armén att rapportera från området, vilket begränsar möjligheten till oberoende bevakning.

Den humanitära situationen i Gaza är katastrofal. Nära 90 procent av vatteninfrastrukturen, inklusive reningsverk, brunnar och ledningar, har förstörts sedan 2023, vilket leder till akut vattenbrist. Bristen på rent vatten har allvarliga konsekvenser för befolkningens hälsa och värdighet, och sjukdomar sprids snabbt i trånga läger där människor lever utan tillgång till grundläggande sanitära förhållanden. Hjälporganisationer kräver att tillgången till vatten återställs till nödvändiga nivåer och att nödvändig utrustning tillåts komma in i Gaza.

Nyligen har rapporter kommit om att barn i Khan Yunis har tvingats hämta vatten från ett reningsverk, vilket illustrerar den desperata situationen. Under de senaste dagarna har minst elva personer, inklusive barn, dödats i israeliska attacker, och ytterligare attacker har riktats mot polisstationer och kaféer. Unicef har uppmanat till en omedelbar utredning av attacker mot vattenleveranser.

Samtidigt har lokalval hållits på Västbanken och delar av Gazaremsan, det första valet på Västbanken sedan krigets utbrott och det första i Gaza på två decennier. Över en miljon människor är röstberättigade på Västbanken och 70 000 i Deir al-Balah på Gazaremsan. Valet på Västbanken fokuserar på lokala råd som ansvarar för grundläggande tjänster, medan valet i Gaza ses som symboliskt och ett test inför framtida val.

Enligt uppskattningar kommer mer än en tredjedel av kostnaderna för att återställa kritisk infrastruktur att uppstå under de första 18 månaderna. Trots att sex månader har passerat sedan vapenvilan trädde i kraft, är dess villkor fortfarande inte fullt ut uppfyllda, och attacker fortsätter att orsaka dödsfall, om än i mindre utsträckning än tidigare. Situationen i Gaza kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder för att lindra det humanitära lidandet och återställa grundläggande tjänster





