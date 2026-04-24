Förundersökning om hot i Borlänge nedlagd – flera andra händelser rapporterade

Åklagarmyndigheten har lagt ner förundersökningen om hot mot skolor i Borlänge. En tonårspojke som anhållits är nu frikänd. Dessutom rapporteras om utbrott av vinterkräksjukan, en arbetsplatsolycka, åtal mot en diplomat och personalminskningar hos Microsoft.

Förundersökning en gällande hot mot skolor i Borlänge har nu lagts ner. Ett tjugotal skolor höll stängt under onsdagen efter att kommunen mottagit information som tolkades som ett potentiellt hot.

En tonårspojke anhölls initialt misstänkt för grovt olaga hot, men åklagarmyndigheten har beslutat att avsluta utredningen. Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten finns det numera ingen grund för att anta att något brott som faller under allmänt åtal har begåtts. Kammaråklagare Joel Henning förklarar att efter en noggrann genomgång av allt tillgängligt material, har det inte kunnat fastställas att pojken uttryckt eller skrivit något som kan klassificeras som ett olaga hot.

Istället bedöms uppgifterna ha grundats på missförstånd och en felaktig spridning av rykten. Pojken är därmed frikänd från misstankarna. Samtidigt rapporteras om ett utbrott av vinterkräksjukan i Lerum, där över 300 personer insjuknat efter att ha ätit sushi från två olika restauranger. Provresultaten visar att de drabbade smittats av norovirus.

Kommunen utreder fortfarande smittkällan, även om ingen av restaurangernas anställda har rapporterats sjuka. Smittskyddsläkare Eva Lindgren på Västra Götalandsregionen betonar att norovirus kan spridas både via mat och genom direktkontakt mellan människor, och uppmanar alla med symtom att stanna hemma för att undvika ytterligare smittspridning. Vidare har en arbetsplatsolycka inträffat i Örnsköldsvik, där en man skadats efter att ha fått en balk över benen. Polisen har dokumenterat olycksplatsen och kommer att upprätta en anmälan.

Dessutom åtalas en svensk toppdiplomat för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, misstänkt för att ha hanterat känslig information som rör Sveriges säkerhet. Åklagaren Mats Ljungqvist framhåller att det rör sig om uppgifter med mycket högt skyddsvärde som diplomaten obehörigen tagit hem och förvarat i sin bostad och fritidshus. Diplomaten nekar till anklagelserna. Slutligen har SEB sänkt räntan på rörliga bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter, och en man i 30-årsåldern åtalas för mord i Nässjö.

Microsoft planerar också att minska sin personalstyrka i USA genom frivilliga avgångar





