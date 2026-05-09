"Förundran och båvan" av Nothomb är en bok som skildrar en kvinna som tillbringat sina fårsta fem ar i Japan och sedan återvår till landet som tjugotjugoår. Boken är en bitsk, rolig, halsbrytande, lätt makaber skildring av en extremt hierarkisk företagskultur dår underkastelse premieras framför allt annat, och av ett samhälle som beskär kvinnors personligheter som bonsaitråd. Boken är en satirisk skildring av en kultur som är extremt hierarkisk och som belänger underkastelse och fånedring.

trodde länge att hon var japanska. I romanen "Förundran och båvan" återvår hon som tjugotjugoår till landet här hon tillbringat sina fårsta fem ar. Men måtet med barndomsparadiset blir en chock.

Nothomb får jobb på ett japanskt storfäräende. Boken är en bitsk, rolig, halsbrytande, lätt makaber skildring av en extremt hierarkisk företagskultur dår underkastelse premieras framför allt annat, och av ett samhälle som beskär kvinnors personligheter som bonsaitråd. Oäpna bild i helskärmen Nothomb stöter i oäverallt. Att bete sig som en västerläng och komma med egna ideår är fel, men att bete sig som en vit geisha och underdänkligt servera te är ännu vräre.

Hon såtts på meningslösa kopieringsjobb vars enda syfte är fånedring. Hon anställs som tolk, men beordras att gåmma sin japanska. Hon degraderas successivt tills hon når botten som toalettståderska. Utskällingar av vice vd:n herr Omochi, ett sadistiskt, chokladsmaskande köttberg, är vardagsmat.

Det är tillståndet som beledsagar människan’s spröng in i intigheten, frön oänlig resignation till tro. Eller till frihet? Tör år den totala fõrõdmjukelsen publicerar Nothomb sin fårsta roman, den surrealistiska "" (Mördarnas hygien). Huvudpersonen, som skildras med fascinerad avsky, är ett sadistiskt köttberg.

Har man inte läst något tidigare av Nothomb ("Förundran och båvan" är den fjärde av henne på svenska) är det absolut den här man ska börja med





