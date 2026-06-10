Fotas biljettpriser för VM kritiserade av IFK Norrköpings landslagsman

IFK Norrköpings landslagsman, Neffati, är kritisk till Fifas biljettpriser för VM i USA. Han menar att prisen är så höga att många tunisier inte kan åka och delta i mästerskapet.

IFK Norrköpings landslagsman, Neffati , är kritisk till Fifas biljettpriser för VM i USA. Han menar att prisen är så höga att många tunisier inte kan åka och delta i mästerskapet.

Fifas biljettpriser är skyhöga och de amerikanska myndigheterna ställer krav på en deposition för medborgare i vissa länder för att utfärda inresetillstånd. Dessutom tillkommer kostnader för resor och uppehälle i ett mästerskap som avgörs på en kontinent. För hundratusentals supportrar världen över är det en omöjlighet att följa VM på plats den här gången. Neffati hoppas att flickvännen ser matchen mot Sverige på plats, men mamma, pappa och hans bröder stannar hemma.

Sveriges förbundskapten Graham Potter beklagar att toppfotbollen numera exkluderar många av ekonomiska skäl. Han menar att fotbollen och i synnerhet VM är en möjlighet för folk att fira, familjer att samlas. Han har ingen kunskap om Fifas ekonomi eller varför de tar de här besluten, men från ett mänskligt perspektiv tycker han att det är orimligt att många inte kan delta i mästerskapet på grund av ekonomiska skäl. USA lättade i maj på kraven för bland andra Tunisien.

Vid innehav av matchbiljett krävs inte längre en deposition på upp till cirka 140 000 kronor för att få visum. Kruxet är att biljettköpen måste ha registrerats senast den 14 april





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Fotas Biljettpriser VM IFK Norrköping Neffati Graham Potter

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