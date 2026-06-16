Fotbollen har blivit allt mer kontrollerad och mindre attraktiv

Uruguays förbundskapten Marcelo Bielsa är kritisk mot att fotbollen har blivit allt mer mekaniserad och mindre riskfylld. Han tycker att det är synd att det har blivit så, eftersom det gör sporten mindre attraktiv för tittarna.

Fotboll en har blivit allt mer kontrollerad och mindre attraktiv. Det är något som Uruguays förbundskapten Marcelo Bielsa har varit kritisk mot. Han menar att spelarna som bär sportens popularitet slösas bort.

I en intervju med James Corden sa Bielsa att 'fotbollen har blivit allt mer mekaniserad och mindre riskfylld'. Han tycker att det är synd att det har blivit så, eftersom det gör sporten mindre attraktiv för tittarna. En av de anledningarna till att fotbollen har blivit så kontrollerad är att det har blivit allt vanligare med VAR och skötsamma publik.

Det har också lett till att lagen har blivit mer strategiska och mindre fokuserade på att skapa öppningar och kaos på planen. Men det finns fortfarande lag som vill spela en mer offensiv och attraktiv stil. Sverige är ett exempel på ett lag som vill spela en mer kaotisk stil. De har två spelare, Viktor Gyökeres och Isak, som är kända för att de kan skapa kaos på planen.

Gyökeres är en spelare som kan ta bollen och springa runt eller igenom allt han möter. Isak vet att ingen kan räkna ut vad som kommer härnäst om han får möjlighet att accelerera med bollen vid sina fötter. Sverige vill spela en mer offensiv stil och skapa öppningar och kaos på planen. Det är något som de hoppas ska göra fotbollen mer attraktiv för tittarna.

Men det är inte lätt att ändra på en stil som har blivit så vanlig och accepterad. Det kräver en hel del mod och vilja att prova något nytt och riskfyllt





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Fotboll Kontroll Attraktivitet VAR Strategi Offensiv Stil Kaotisk Stil

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