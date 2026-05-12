Fotbolls-VM 2026: Allt om stjärnor, säkerhet och dramatik

En omfattande genomgång av förberedelserna inför VM 2026 i Nordamerika, inklusive artistuppträdanden, biljettpriser och landslagsnyheter.

Inför det kommande fotbolls- VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko växer förväntningarna och spänningen. Turneringen, som sträcker sig från fredagen den 11 juni till söndagen den 19 juli, lovar att bli en av de mest spektakulära i historien tack vare att tre stora nationer samarbetar om arrangemanget.

För att bygga upp stämningen har SVT gjort sina klassiska VM-krönikor från 1978 till 2022 tillgängliga i SVT Play, vilket låter fansen återuppleva gamla glansdagar innan den nya eran börjar. Öppningsceremonierna förväntas bli massiva med underhållning i världsklass. Mexiko inleder festligheterna med en match mot Sydafrika på den legendariska Aztecastadion den 11 juni, där stjärnor som Alejandro Fernández, Belinda och colombianen J Balvin kommer att uppträda.

Dagen efter tar Kanada vid i Toronto mot Bosnien och Hercegovina, med artistnamn som Alanis Morissette och Michael Bublé på scenen. USA:s debut match mot Paraguay i Los Angeles natt till den 13 juni juni kommer i sin tur att prydas av ett enormt gästspel från bland andra Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema och Tyla. Dessutom återkommer den 49-åriga colombianska superstjärnan Shakira för att leverera den officiella VM-låten, vilket ytterligare höjer den kulturella nivån på eventet.

Bakom kulisserna präglas förberedelserna av både personliga dramer och sportsliga utmaningar. För det brasilianska landslaget är det blandade nyheter då en lovande 19-åring tvingas stå över VM på grund av en muskulär skada i högra låret, ett beslut som fattats gemensamt av både Chelseas och landslagets medicinska team. Neymar är dock bekräftad i bruttotruppen, vilket ger hopp till supportrarna. Samtidigt utspelar sig en ovanlig situation för den lilla önationen Curaçao.

Efter att Dick Advocaat avgått på grund av familjeskäl, och att även hans ersättare Fred Rutten nu lämnar posten på grund av bristande professionella förhållanden, finns det rykten om en chockcomeback för Advocaat. Om den 78-årige tränaren återvänder skulle han skriva historia som den äldsta tränaren någonsin i ett världsmästerskap, och därmed slå Otto Rehhagels rekord från 2010.

På andra sidan världen ser vi spelarflyttar där en tidigare Elfsborgsspelare har lyckats säkra ett irakiskt pass i snabb takt för att kunna representera Irak i turneringen, i likhet med flera andra tidigare svenska landslagsspelare. Ekonomin och säkerheten kring mästerskapet har också hamnat i fokus. Fifa har sett över sina prissättningar och höjt priserna på de mest exklusiva platserna till finalen till hela 32 970 dollar, vilket motsvarar över 300 000 svenska kronor.

Förbundets ordförande Gianni Infantino motiverar detta med att man måste anpassa sig till marknadsvärdet i den amerikanska underhållningsindustrin. För svenska supportrar finns fortfarande biljetter kvar, där de billigaste alternativen finns till matchen mot Tunisien för 500 dollar, medan de dyraste platserna till mötet mot Nederländerna kostar uppemot 1 560 dollar. Samtidigt har mörka moln dragit in över det svenska landslagets bas i Dallas efter en skjutning i närheten av ett köpcentrum där två personer omkom.

Svenska fotbollförbundet och presschef Petra Thorén bekräftar att de följer situationen noga tillsammans med säkerhetspersonal för att garantera spelarnas trygghet innan premiärmatchen mot Tunisien i Monterrey den 15 juni. Slutligen finns det ett starkt fokus på etik och disciplin inom sporten. Argentinaren Gianluca Prestianni från Benfica har drabbats av en avstängning från Fifa efter att ha använt rasistiska och homofobiska glåpord mot Vinicius Jr i Champions League.

Detta innebär att han riskerar att missa Argentinas inledande matcher om han överhuvudtaget blir uttagen till truppen. Detta beslut understryker Fifas ambition att bekämpa hat och diskriminering i fotbollsvärlden. Allt detta tillsammans skapar en fond av både glädje, kontroverser och spänning inför vad som utlovar att bli ett oförglömligt världsmästerskap i Nordamerika





SVT Nyheter: Fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Bland annat kan du läsa om artister som uppträder, biljetter till finalen och en skjutning i Dallas.

