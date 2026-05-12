En omfattande genomgång av händelserna inför VM 2026, från Graham Potters trupputtagning till spektakulära öppningsceremonier och biljettpriser.

Förväntningarna stiger nu inför det kommande fotbolls-VM 2026 som kommer att arrangeras i USA, Kanada och Mexiko. Det är en turnering som lovar att bli historisk, inte bara på grund av den enorma geografiska spridningen utan även på grund av den stjärnglans som förväntas prägla mästerskapet.

I Sverige är fokus just nu helt riktat mot förbundskapten Graham Potter. Den spänning som råder inför att truppen ska presenteras är nästan påtaglig, och diskussionerna går heta i alla fotbollskretsar om vilka namn som kommer att få äran att resa till Nordamerika. Frågorna om vem som ska inkluderas och vem som lämnas utanför dominerar samtalen, och många hoppas på en blandning av rutinerade stjärnor och hungriga talanger.

Det finns även intressanta personalskiften på internationell nivå, där tidigare spelare från Elfsborg har valt att representera Irak efter att ha erhållit ett irakiskt pass i snabb takt, vilket visar på den globala rörligheten inom modern fotboll. Samtidigt som glädjen inför turneringen växer finns det även dramatik och utmaningar bakom kulisserna. För Curaçao har tränarsituationen varit turbulent.

Efter att Dick Advocaat tvingades avgå av familjeskäl har Fred Rutten tagit över, men nu lämnar även Rutten posten med hänvisning till att miljön inte varit gynnsam för professionella förhållanden. Det finns dock rykten om en sensationell comeback för Advocaat, vilket skulle kunna göra honom till den äldsta tränaren någonsin i ett världsmästerskap.

På spelarfronten är det sorgliga nyheter från Brasilien där en ung talang tvingas stå över VM på grund av en muskulär skada i låret, även om Neymar fortfarande är med i bruttotruppen. Disciplinära åtgärder har också vidtagits av Fifa, där Argentinaren Gianluca Prestianni har stängts av efter rasistiska och homofobiska uttalanden, vilket riskerar att kosta honom de inledande matcherna i turneringen. Utöver det sportsliga är VM 2026 en enorm underhållningsmaskin. Öppningsceremonierna i de tre värdländerna planeras bli spektakulära.

I Mexiko kommer stjärnor som Alejandro Fernández, Belinda och J Balvin att uppträda på den ikoniska Aztecastadion under matchen mot Sydafrika. Kanada bjuder på Alanis Morissette och Michael Bublé i Toronto, medan USA i Los Angeles satsar stort med namn som Katy Perry, Future och Lisa. Den colombianska superstjärnan Shakira återvänder dessutom för att leverera den officiella VM-låten, vilket garanterar att musiken blir en central del av upplevelsen. Men glansen döljer också en extrem kommersialisering.

Fifa-ordföranden Gianni Infantino har försvarat de astronomiska biljettpriserna för finalen, där vissa platser nu kostar över 300 000 kronor, med argumentet att man måste anpassa sig till den amerikanska marknadens priser. För svenska fans finns det dock fortfarande hopp om billigare biljetter till gruppspelsmatcherna, även om resan till Nordamerika i sig innebär en stor investering. Säkerheten är också en kritisk punkt i förberedelserna. En tragisk skjutning i Dallas, inte långt ifrån det svenska landslagets bas, har skapat oro.

Svenska Fotbollförbundet har bekräftat att de följer händelseutvecklingen noga för att säkerställa spelarnas och stabens trygghet i en miljö som kan vara oförutsägbar. För att bygga upp stämningen inför sommaren har SVT Play återpublicerat sina klassiska VM-krönikor från 1978 till 2022, vilket ger fansen möjlighet att återuppleva historiska ögonblick och förstå den resa fotbollen har gjort fram till detta gigantiska mästerskap.

Det blir en sommar av kontraster, där sportslig excellens möter enorma kommersiella intressen och global underhållning på en nivå vi aldrig tidigare skådat i sportens historia





SVT Nyheter: Fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Bland annat kan du läsa om artister som uppträder, biljetter till finalen och en skjutning i Dallas.

Fotbolls-VM 2026: dyra biljetter och publikoroBiljettpriserna till fotbolls-VM 2026 i USA har sjunkit elva procent på en vecka men många biljetter är fortfarande osålda och hotellpriserna faller

SVT-nynotiser om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Uppdateringar av VM pågår från fredag 11 till söndag 19 juli. Skribenten kommentarer Dick Advocaat agent Fredrik Rutten avgår som tränare från Curaçao, och även han nu. Dick Advocaat uppgav att dotterns hälsa förbättrats. Mer om Dick Advocaat och fotbollsstjärnorna Marcelo Alonso (Aztecastadion), Alejandro Fernández (visst stadion), Belinda (visst stadion), J Balvin (visst stadion), Madventures (visst stadion), The Underdogs (visst stadion) och flera fler.

Fotbolls-VM 2026: Allt om stjärnor, säkerhet och dramatikEn omfattande genomgång av förberedelserna inför VM 2026 i Nordamerika, inklusive artistuppträdanden, biljettpriser och landslagsnyheter.

