Fotbolls-VM 2026 är nu i full gång, men det sydafrikanska landslaget har mött problem med att få visum för några av sina spelare och ledare. Luis Suárez har sagt att han öppnat för att göra comeback till VM, men nu står det klart att så inte blir fallet. Sverige träningsspelar mot Norge i morgon inför VM, och Isak Hien kommer att vara lagkapten. Kanadas stora stjärna Alphonso Davies har varit saknad under den senaste veckan på grund av en skada i baksidan av låret. Argentina har tagit ut sin VM-trupp och i den fanns storstjärnan Lionel Messi, 38, med. Förbundskapten Lionel Scaloni meddelade också att Messi kommer att vara lagkapten. Brasilien ställs mot Marocko i VM-premiären den 14 juni svensk tid, och nu bekräftar Brasiliens landslagsläkare att Neymar har skadat vaden och behöver två till tre veckors vila. Sverige möter Norge den 1 juni, i den första av två träningsmatcher inför VM. Men man kommer inte tvingas möta storstjärnan Erling Haaland, som har ledigt och kommer naturligtvis inte att spela matchen. Även Arsenalstjärnan Martin Ödegaard kommer missa mötet, då han spelar Champions League-final under lördagen. Detsamma gäller svenske Viktor Gyökeres. Dessutom kommer anfallaren Jörgen Strand Larsen få extra vila efter att ha vunnit Conference League med Crystal Palace under onsdagskvällen.

Fotbolls-VM 2026 i USA , Kanada och Mexiko är nu i full gång. Det sydafrikanska landslaget har dock mött problem med att få visum för några av sina spelare och ledare, vilket har försenat deras avresa till Mexiko .

Det sydafrikanska fotbollsförbundet arbetar nu för att säkerställa att laget kan åka till Mexico City så snart som möjligt inför turneringens öppningsmatch mot Mexiko på Aztekastadion den 11 juni. Luis Suárez, Uruguays främste målskytt genom tiderna, har tidigare sagt att han öppnat för att göra comeback till VM, men nu står det klart att så inte blir fallet. Förbundskaptenen Marcelo Bielsa har valt att inte ta ut anfallaren till den 26-man stora truppen.

Sverige träningsspelar mot Norge i morgon inför VM, och Isak Hien kommer att vara lagkapten, meddelar förbundskapten Graham Potter. Victor Nilsson Lindelöf kommer inte att starta matchen. Kanadas stora stjärna Alphonso Davies har varit saknad under den senaste veckan på grund av en skada i baksidan av låret, men förbundskaptenen Jesse Marsch säger att Davies förmodligen inte kommer vara redo för spel i premiärmatchen mot Bosnien.

Argentina har tagit ut sin VM-trupp och i den fanns storstjärnan Lionel Messi, 38, med. Förbundskapten Lionel Scaloni meddelade också att Messi kommer att vara lagkapten. Brasilien ställs mot Marocko i VM-premiären den 14 juni svensk tid, och nu bekräftar Brasiliens landslagsläkare att Neymar har skadat vaden och behöver två till tre veckors vila. Sverige möter Norge den 1 juni, i den första av två träningsmatcher inför VM.

Men man kommer inte tvingas möta storstjärnan Erling Haaland, som har ledigt och kommer naturligtvis inte att spela matchen. Även Arsenalstjärnan Martin Ödegaard kommer missa mötet, då han spelar Champions League-final under lördagen. Detsamma gäller svenske Viktor Gyökeres. Dessutom kommer anfallaren Jörgen Strand Larsen få extra vila efter att ha vunnit Conference League med Crystal Palace under onsdagskvällen.

Sverige kommer att träningsspela mot Grekland den 4 juni innan VM drar igång med premiär mot Tunisien den 15 juni. Carl Starfelt har inte spelat en match sedan svenska playoff-vinsten mot Polen på grund av en ryggskada, men han ger nu en positiv rapport och känner sig snart redo att återvända till full träning.

Liberalerna vill se "Lex Bianca" – Senaste nytt om valet 2026Söndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång.

Norge utmanar Sverige i VM-genrepPå måndagskvällen möts Sverige och Norge i en träningsmatch inför VM. Norske anfallaren Jörgen Strand Larsen skickar giftpilar mot Sverige och säger att han inte är intresserad av vad Sverige sysslar med. Norge reser direkt till USA efter matchen för sista test mot Marocko.

Trio vilas helt när Sverige möter NorgeOSLO. Tre spelare vilas helt mot Norge. Men Graham Potter räknas med att de skrivs in i VM-truppen ändå i morgon. – Som det ser ut nu, ja, säger han.

Fotbolls-VM: Potter: Isak Hien blir kapten mot Norge – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

