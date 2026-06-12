Följ SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti ger en uppdatering om lagets status.

SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA , Kanada och Mexiko pågår just nu. VM startade torsdag 11 juni och kommer att fortsätta till och med söndag 19 juli.

Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti har gett en uppdatering om lagets status. Neymar har varit ute i några veckor och har jobbat hårt för att komma tillbaka till lagträningen. Ancelotti hoppas att han kommer att kunna återvända snart, inte bara för sin tekniska förmåga, utan också för det han bidrar med till gruppen. Under VM kan du följa vår liverapportering och chatta med andra i Duoappen, på SVT Play och på SVT Sport.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet, och allt vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet - och inte vet





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotbolls-VM 2026 USA Kanada Mexiko Brasiliens Lag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli.

Read more »

Fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni - söndag 19 juli.

Read more »

Thomas Partey nekas inträde i Kanada - missar VM-match - VM 2026Thomas Partey kommer inte till spel i Ghanas VM-premiär. Mittfältaren har nekats inträde i Kanada, bekräftar Fifa. 32-åringen står åtalad för flera fall av sexualbrott.

Read more »

Fotbolls-VM: Thomas Partey missar VM-premiären – nekas inträde i Kanada – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

Read more »