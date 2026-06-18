Fotbolls-VM 2026: Kubo skadad, Vozinhas mamma nära lösning och Tjeckien vs Sydafrika i kväll

SVT:s omfattande bevakning av fotbolls-VM 2026 i Nordamerika täcker senaste nytt från spelarens skador, berättelser om familjebesök och schema för matcher. Läs om Julstjärnans skada, den glädjande utvecklingen för Kap Verdes målvakt och dagens match.

SVT bevakar fotbolls- VM 2026 som spelas i USA, Kanada och Mexiko från torsdag 11 juni till söndag 19 juli. Turneringen är i full gång och det finns en mängd spännande ämnen att följa, från tacklingarna på planen till dramat utanför.

I fokus står Japans stjärnspelare Takefusa Kubo som skadade knät i matchen mot Nederländerna och enligt japanska media, Hochi, riskerar att missa både matchen mot Tunisien och mötet med Sverige. Även en rörande historia från Kap Verde har väckt stor uppmärksamhet. Målvakten Josimar Diaz Vozinha blev hjälte efter att ha hållit nollan mot Spanien men uttryckte i ett interjuw att hans mamma inte kunde vara närvarande på grund av visumproblem.

Nu rapporteras det att den amerikanska kongressen, med ett avtal som bekräftats av utrikesminister Marco Rubio, kommer att ta bort en visumavgift på cirka 140 000 kronor för henne. Enligt The Guardian har Vozinhas mamma inte innehar giltigt pass men är nu i processen att lösa detta. På planen är det här och nu som gäller; kvällen spelar Tjeckien mot Sydafrika, en match som följs med iSVTs liverapportering.

Spänningen är också hög kring Ungerns potentially story i turneringen, efter att Abdukodir Khusanov från Manchester City gjorde en stark VM-debut. För att interagera med nyheterna erbjuder SVT en VM-chatt med experter via Duoappen, SVT Play och SVT Sport. SVT:s nyhetsförmedling förhåller sig till principerna om saklighet och opartiskhet. I akuta lägen kan det vara svårt att verifiera alla detaljer, men mediet förpliktar sig att endast rapportera vad som är känt och att tydligt skilja på fakta och onödig osäkerhet





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VM 2026 Fotboll Takefusa Kubo Josimar Vozinha Visum Kung Carl Gustaf

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