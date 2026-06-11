Fotbolls-VM 2026: Pappor tar ut föräldrapenning som vanligt, enligt analys

En analys av hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018, 2022, OS 2021 och 2024 visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, enligt Patrik Zetterberg.

"Öppna bild i helskärmI kväll, svensk tid, spelas premiären i fotbolls-VM 2026. I drygt fem veckor ska 48 lag göra upp i 104 matcher innan världsmästaren kan koras.

Men att det skulle påverka hur pappor tar ut föräldraledighet stämmer inte, menarDe har analyserat hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018 och 2022 samt OS 2021 och 2024. Detta har de sedan jämfört med hur pappor tagit ut föräldrapenning månaden före, under och efter mästerskapen, samt hur det ser ut andra år. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls.

Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, säger Patrik Zetterberg. Expressen erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg.

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Fotbolls-VM 2026 Pappor Föräldraledighet Fotboll Myter

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