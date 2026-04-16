Fotbolls-VM i Trumps skugga: Mellan bojkott och medlöperi

En analys av det kommande fotbolls-VM:s politiska implikationer, där fokus ligger på Donald Trumps roll som arrangör och risken för att sportevenemanget utnyttjas för propagandasyften. Texten utforskar dilemmat för deltagande nationer och deras ansvar att agera i en moraliskt komplex värld.

Med eftertryck vill jag, precis som Svenska Fotbollförbundet en gång uttryckte sig, lyfta en besvikelse: att påven förespråkade fred istället för krig. Detta ledde till en ordstrid, där påven distanserade sig från Italiens premiärminister och sedan publicerade ett inlägg på sociala medier där han själv framställdes som Jesus Kristus. Samtidigt kraschade förhandlingarna med Irans nya ledning, ledd av bland andra Trumps svärson. Detta fick presidenten att konstatera att den viktigaste punkten varit att inte 'tillåta att kärnvapen hamnar i händerna på så instabila, svårhanterliga och oförutsägbara människor'. Man kan säga vad man vill om mullorna i Iran, men jämförelsen ger en känsla av att de inte framstår som mindre stabila eller förutsägbara än USA:s president.

Jag fastnade för veckorapporten från det nyligen omdöpta försvarsdepartementet, som nu kallas KRIGSDEPARTEMENTET. Där berättade den biträdande pressekreteraren Riley Podleski om hur militären framgångsrikt genomförde en räddningsinsats för en pilot som kraschat i Iran. Den nerskjutne piloten, enligt Podleski, hade skickat ett kort meddelande efter kraschen: 'Han sköts ner på långfredagen, gömde sig i en grotta på lördagen och räddades på söndagen. Han flögs ur Iran i soluppgången på påsksöndagen.' Detta är ingen fars eller sketch; det handlar om liv och död.

Fotboll i Donald Trumps VM är inte ett alternativ. Iran kommer inte att delta, och supportrar från utpekade länder kommer att tvingas betala astronomiska belopp i pant bara för att få komma in i USA. Det råder ingen tvekan om att turneringen kommer att förvandlas till en massiv propagandamaskin för en regim som deklarerat krig, vare sig ekonomiskt eller militärt, mot stora delar av världen. En påminnelse är dock på sin plats. Jag är osäker på om ni ens minns det, med tanke på hur mycket tid som passerat och hur många anställda inom Svenska Fotbollförbundet som har bytts ut, men för fem år sedan planerade svensk fotboll för ett VM som de till slut inte ens kvalificerade sig till.

Hur skulle man förhålla sig till ett VM som arrangeras i en ickedemokrati där migrantarbetare dör och mänskliga rättigheter kränks? Under den tiden, i den världen, lyfte jag frågan att väst inte enbart borde inta en moraliskt överlägsen hållning. Man borde inse att en del av det förtryck som existerade där även fanns inom våra egna demokratier, där vi hade alla möjligheter. Nu befinner vi oss i en ny tid, på tröskeln till ett VM som Fifa-presidenten, med ett leende och på knä, har överlämnat till Donald Trump. VM kan inte separeras från Trump; den möjligheten försvann i takt med att Fifa smickrade presidenten med utmärkelser och hyllningar. Under prisceremonin för klubblags-VM ställde sig Trump bredvid Chelsea-spelarna när pokalen höjdes och tog med sig en medalj hem.

Kvar återstår frågan om hur länder och landslag kommer att agera med tanke på risken att bli ett verktyg i händerna på en fundamentalistisk kristen regim med storhetsvansinne. En regim som hotar att förinta femtusenåriga civilisationer, som tillfångatar statschefer från andra länder eller försöker påverka demokratiska val. Vilket alternativ finns mellan bojkott och medlöperi? För fem år sedan var det ytterst viktigt för länder som Tyskland, Sverige eller Norge att visa att de inte stödde den 'sportsliga tvätten' av en miniatyrstat på Arabiska halvön. Hur resonerar man nu? Ska man försöka påverka på plats? Ska man delta i möten med medborgarinitiativ som skyddar rättigheterna för migranter som jagas av beväpnad milis på gatorna i USA?

Jag vill inte vara sarkastisk, ty allvaret är för stort. Låt mig därför koka ner allt till en enda fråga, riktad till alla de fotbollslag som planerar att resa till USA för att spela fotboll: Donald Trump kommer att göra allt i sin makt för att förvandla denna sommar till en propagandaseger för sitt presidentskap och för sitt sätt att se på, styra och bomba världen. Om inte: Vilka signaler kommer ni att sända? Hur tänker ni visa att ni inte är där av dessa skäl





